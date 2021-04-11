шапито

«Дайте танк (!)», Years & Years, Alyona Alyona, Фейс и «тима ищет свет» «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Источник: Meduza

Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем кратко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: «Дайте танк (!)» рисуют мультик, «тима ищет свет» и себя в отражении зеркал, «Раёк» и «Лава» будоражат танцпол, а Spirit of the Beehive и ИХНАБТБ учиняют форменное панк-шапито.

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