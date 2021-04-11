«Дайте танк (!)», Years & Years, Alyona Alyona, Фейс и «тима ищет свет» «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем кратко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: «Дайте танк (!)» рисуют мультик, «тима ищет свет» и себя в отражении зеркал, «Раёк» и «Лава» будоражат танцпол, а Spirit of the Beehive и ИХНАБТБ учиняют форменное панк-шапито.
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Years & Years «Starstruck»
Добившись актерского признания после главной роли в нашумевшем сериале «Это грех», певец Олли Александер распрощался со своими напарниками по Years & Years и превратил группу в сольный проект. Первый сингл в этом статусе — убойный электропоп — обещает новый прорыв и на музыкальном поприще.
«Дайте танк (!)» «Слова-паразиты»
Захватывающая мультипликационная сказка про волшебный лес и его обитателей. Проект-долгострой, в котором срабатывает вау-эффект на каждом из этапов — от замысла до воплощения. По собственному признанию, лучший текст лидера «Дайте танк (!)» Дмитрия Мозжухина.
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«тима ищет свет» «Волна»
На новом альбоме, который анонимно продвигали расклейкой интригующего фоторобота, талантливый инди-музыкант Тимофей Якимов выстраивает обширную галерею образов, в которые можно смотреться как в зеркало — каждый слушатель найдет свои родственные черты и созвучия. В наши плейлисты прямиком отправляются «Волна», а также «Отец» и «Паранойя».
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«Раёк» «Ранний рай»
Киевский дуэт, блеснувший милым хитом про комика Долгополова, к дебютному лонгплею набрал должную форму и закатил огненную вечеринку в поисках (или памяти) потерянного рая. Это и отчаянные танцы на костях русского попа нулевых, и танцы на грани (вечной) весны (в одиночной камере). Поджигай, я иду!
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Spirit of the Beehive «The Server Is Immersed»
Чудеснейший психодел-поп в лучших традициях The Flaming Lips — от трио панков из Филадельфии. Не пластинка, а натуральный калейдоскоп мелодий, хаотично намешанных в дьявольски соблазнительный коктейль.
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Alyona Alyona «Читаю реп»
Второй альбом Алены Савраненко по части совместных фитов выдался по-настоящему интернациональным. Под стать и тематика. Новый клип посвящен «синдрому иммигранта» и рассказывает историю украинки в США.
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«Лава» «Тело-эфир»
Ностальгическое путешествие по евродэнсу и трансу 1990-х — дуэт московских диджеев в компании приглашенных вокалисток выводит эпоху рейвов на новый круг. В лучших номерах — «Тело-эфир» и «Теплая кровь земли» — солирует певица Syntia (Анастасия Сидорова).
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Face «Расстояние»
Иван Дремин творит в 2021-м ударными стахановскими темпами — за семь недель у него вышло два мини-альбома и еще одна, уже полноценная пластинка, аккурат к его 24-летию. Она же оказалась самой размеренной и лиричной.
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Zventa Sventana «На горе мак»
Русско-народный фолк в спортивках и кроссах под биты основателя «Гостей из будущего» Юрия Усачева. На вокале — Тина Кузнецова, в роли Василисы Прекрасной — Варвара Шмыкова.
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ИХНАБТБ «Нейронная сеть»
Культовые московские арт-панки подвозят новую порцию развеселой бессмысленной чертовщины, словно бы сгенерированной нейросетью. Общий посыл альбома примерно такой: вычеши коту колтун, жижу пей и иди своей дорогой, мужик, потому что человек — плохой компьютер, да и секс — это не секс! Ну точно нейросеть!
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