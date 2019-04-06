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Что значит 11:11? Зачем нужна сцена с фрисби? Почему комбинезоны красные? Самые интересные теории зрителей, посмотревших «Мы» Джордана Пила
Meduza
28 марта в российский прокат вышел новый фильм ужасов Джордана Пила «Мы». История, напичканная отсылками и потайными смыслами, взволновала зрителей — уже несколько дней все пытаются разгадать, что хотел сказать автор. Одни пишут длинные треды с теориями, другие концентрируются на политических подтекстах фильма. «Медуза» собрала самые интересные наблюдения.
Осторожно! В тексте очень много спойлеров. Если вы еще не смотрели фильм, для начала лучше прочитайте рецензию Антона Долина (в ней спойлеров нет) и сходите в кино.
Аделаида и Ред
- Вероятно, Аделаида не помнит, что с ней произошло в 1986 году. Но иногда ее подсознание будто бы выдает подсказки. К примеру, она боится подвалов — в сцене, когда героиня ищет спрятавшегося дома мальчика, она на секунду отшагивает от двери, ведущей вниз. Пугается она и игрушечного белого кролика, которого находит там.
- В детстве Аделаида видит на пляже бродягу с табличкой «Иеремия 11:11», эти цифры потом еще несколько раз возникают в фильме. Речь о строке из 11 главы в Библии: «Посему так говорит Господь: вот, Я наведу на них бедствие, от которого они не могут избавиться, и когда воззовут ко Мне, не услышу их». Уже будучи взрослой, она снова видит эту надпись в руках того же жителя Санта Крус, когда его увозят на скорой. Обе эти встречи — предвестники беды и намек на двойников: сами цифры — зеркальное отражение друг друга.
- Аделаида часто напоминает Алису в зазеркалье: она тоже следует за белыми кроликами и тоже встречает злую версию себя в зеркальном лабиринте. А Ред — это Красная королева, которая постоянно кричала «Голову с плеч!».
- Красный фрисби, который точно прикрывает голубой круг на пляжном покрывале — предвестник беды. Он накрывает синий круг так же, как и Ред собирается заменить Аделаиду.
- Ред двигается по дому по странной траектории, поворачивая под прямым углом, — из-за того, что всегда ходила только по тоннелям.
- Ред — единственная из Связанных, кто умеет говорить. Но она делает это неумело и по-детски («Жила-была девочка…»). Вероятно, за все эти годы она просто не выучила новых слов, потому что ей не с кем было общаться, а ее связки атрофировались.
Гейб и Абрахам
- Двойник Гейба носит имя Абрахам (Авраам). В Библии Авраам — родоначальник многих народов, потомок Ноя (отсюда и линия с лодкой), Библейский патриарх. В Библии Бог просит Авраама принести в жертву своего сына Исаака и сжечь его.
- Доппельгангер Гейба тоже плохо видит — именно поэтому он щурится и первым делом отбирает у Гейба очки.
- Абрахаму легко удается войти в дом, потому что Гейб не в силах противостоять собственному двойнику.
Зора и Умбра
- Имя Умбра — калька с английского «umbra» — тень от лунного затмения.
- Гейб говорит Зоре, что она должна бегать по песку, чтобы ей было сложнее тренироваться — так она сможет добиться больших результатов в идеальных условиях. И ее двойник, Умбра, бегавшая только по подземелью, на поверхности оказывается быстрее и сильнее Зоры.
- Но Умбра никогда не видела машин — поэтому ее оказывается легко отвлечь дворниками на лобовом стекле.
- Сначала Зора носит рубашку с кроликом, а потом — с надписью «tho», что означает «кролик» на вьетнамском языке. А еще, в сцене, когда семья едет на пляж, у Зоры на груди значок с вороном — отсылка к стихотворению Эдгара Аллана По, в котором герой сидит у себя дома и вдруг слышит внезапный стук в дверь.
Джейсон и Плутон
- Двойника Джейсона зовут Плутон — как бога подземного мира.
- Двойняшки на пляже говорят Джейсону, что он странный. В итоге — он единственный, кто может управлять движениями своего двойника.
- Возможно, Аделаида — не единственный участник истории, который поменялся местами со своим двойником. Джейсон тоже может оказаться не тем, за кого себя выдает: в один из прошлых приездов он тоже забрел в зеркальную комнату, где поменялся с двойником — именно поэтому мальчик больше не помнит свой фокус, и именно поэтому он с таким пониманием смотрит на мать в последней сцене, надевая маску. Теперь они заодно.
Джош и Текс, Китти и Далия
- Двойника Китти, Далию, почти не интересует убийство Аделаиды — она занята копированием Китти. Она красит губы и разрезает лицо ножницами, будто бы повторяя пластическую операцию своей успешной копии.
- Двойника Джоша зовут Текс — так же, как правую руку Чарльза Мэнсона, Текса Уотсона. Члены секты Мэнсона тоже вламывались в дома к людям и убивали их. А еще Мэнсон написал песню для The Beach Boys — именно они играют в доме Тайлеров во время нападения.
Связанные
- План Ред по захвату «верхнего мира» основан на детских воспоминаниях. Это калька сюжета об акции Hands Across America, который она видела в детстве по телевизору.
- Все жители подземелья предельно глупы, потому что у них не было никакого опыта жизни наверху. Никто, кроме пришедшей из верхнего мира Ред, не умеет говорить (они только рычат и кричат).
- Комбинезоны связанных напоминают робы заключенных Гуантанамо. Если считать Связанных заключенными, сбежавшими из-под стражи, то фраза Ред: «Мы — американцы» превращается в высказывание режиссера Джордана Пила в пользу угнетаемых групп людей. Каких именно групп — версии разнятся: либо речь идет о заключенных, либо об афроамериканцах, либо об индейцах (их правительство тоже как будто не замечало), либо обо всех сразу.
- Ред выбрала красный цвет униформы в память о своем последнем радостном воспоминании «наверху» — красном яблоке, покрытом карамелью.
Что еще почитать
- Вот тред писательницы Ив Л. Ивинг, которая подробно разобрала некоторые сцены в фильме (его ретвитнул сам режиссер!)
- Подробный разбор от Vox, в котором задают 7 волнующих вопросов — и пытаются на них ответить.
- На Empire вышел подкаст, в котором Джордан Пил объясняет концовку фильма (спойлер: сюрпризов не будет).
- Еще один разбор фанатских теорий от IGN.
- А здесь писатель Эрик С. Пиотровский разбирает политические мотивы.