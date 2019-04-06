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Что значит 11:11? Зачем нужна сцена с фрисби? Почему комбинезоны красные? Самые интересные теории зрителей, посмотревших «Мы» Джордана Пила

Meduza

Claudette Barius / Universal Pictures / AP / Scanpix / LETA

28 марта в российский прокат вышел новый фильм ужасов Джордана Пила «Мы». История, напичканная отсылками и потайными смыслами, взволновала зрителей — уже несколько дней все пытаются разгадать, что хотел сказать автор. Одни пишут длинные треды с теориями, другие концентрируются на политических подтекстах фильма. «Медуза» собрала самые интересные наблюдения.

Осторожно! В тексте очень много спойлеров. Если вы еще не смотрели фильм, для начала лучше прочитайте рецензию Антона Долина (в ней спойлеров нет) и сходите в кино.