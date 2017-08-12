истории
Что смотреть в кино: «Валериан и город тысячи планет», «Проклятие Аннабель» и «Люмьеры!» Ультракороткие рецензии (140 знаков!) на главные фильмы недели
По субботам на «Медузе» выходят ультракороткие рецензии — около 140 знаков каждая — от Антона Долина, которые помогают ориентироваться в прокате. С этой недели в кинотеатрах показывают: отличный «Валериан и город тысячи планет» Люка Бессона, хоррор «Проклятие Аннабель: Зарождение зла» Дэвида Сандберга и «Люмьеры!» Тьерри Фремо.
Валериан и город тысячи планет
На удивление забавный и хулиганский космический кинокомикс о двух спецагентах из будущего. Люк Бессон вернулся к уровню «Пятого элемента».
Для кого: для легкомысленных
Проклятие Аннабель: Зарождение зла
Расширение вселенной хоррор-франшизы об изгнании злых духов. Проклятые монахини, мертвые дети и зловещие куклы: идеальная комбинация.
Для кого: для традиционалистов
Люмьеры!
Короткометражки братьев Люмьер, первопроходцев кинематографа, с комментариями директора Люмьеровского института Тьерри Фремо. Сокровище.
Для кого: для всех