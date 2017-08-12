Что смотреть в кино: «Валериан и город тысячи планет», «Проклятие Аннабель» и «Люмьеры!»  Ультракороткие рецензии (140 знаков!) на главные фильмы недели

По субботам на «Медузе» выходят ультракороткие рецензии — около 140 знаков каждая — от Антона Долина, которые помогают ориентироваться в прокате. С этой недели в кинотеатрах показывают: отличный «Валериан и город тысячи планет» Люка Бессона, хоррор «Проклятие Аннабель: Зарождение зла» Дэвида Сандберга и «Люмьеры!» Тьерри Фремо.