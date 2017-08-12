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Что смотреть в кино: «Валериан и город тысячи планет», «Проклятие Аннабель» и «Люмьеры!»  Ультракороткие рецензии (140 знаков!) на главные фильмы недели

Meduza
07:05, 12 августа 2017

По субботам на «Медузе» выходят ультракороткие рецензии — около 140 знаков каждая — от Антона Долина, которые помогают ориентироваться в прокате. С этой недели в кинотеатрах показывают: отличный «Валериан и город тысячи планет» Люка Бессона, хоррор «Проклятие Аннабель: Зарождение зла» Дэвида Сандберга и «Люмьеры!» Тьерри Фремо.

Валериан и город тысячи планет

На удивление забавный и хулиганский космический кинокомикс о двух спецагентах из будущего. Люк Бессон вернулся к уровню «Пятого элемента».

Для кого: для легкомысленных

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Проклятие Аннабель: Зарождение зла

Расширение вселенной хоррор-франшизы об изгнании злых духов. Проклятые монахини, мертвые дети и зловещие куклы: идеальная комбинация. 

Для кого: для традиционалистов

Люмьеры!

Короткометражки братьев Люмьер, первопроходцев кинематографа, с комментариями директора Люмьеровского института Тьерри Фремо. Сокровище.

Для кого: для всех

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Фото в анонсе: Наше Кино

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