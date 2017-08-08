«Люмьеры!» Кто они такие? Сколько они сняли фильмов? И почему их так редко смотрят? Объясняет Антон Долин

10 августа в прокат выходит фильм Тьерри Фермо «Люмьеры!» о родоначальниках кинематографа — братьях Огюсте и Луи Люмьерах. В картине собраны кадры из их 108 фильмов, запечатлевших Францию (и другие страны) начала века. Антон Долин рассказывает о фильме «Люмьеры!» и его героях.

Кто это вообще такие — Люмьеры?

Братья Огюст (старший, 1862-1954) и Луи (младший, 1864-1948) Люмьеры считаются изобретателями кинематографа. Луи был первым режиссером, сценаристом и оператором, а Огюст — продюсером и актером нескольких фильмов. Именно они сняли «Выход рабочих с фабрики Люмьер», считающийся первым фильмом в истории, и знаменитое «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота». Правда, славу первопроходцев у Люмьеров оспаривают как минимум адепты Томаса Эдисона, чей кинетоскоп был запатентован на два года раньше их синематографа. Но тот аппарат был рассчитан на одинокий просмотр — зритель заглядывал в глазок кинетоскопа, а Люмьеры организовали первый публичный коммерческий кинопоказ 28 декабря 1895 года — на бульваре Капуцинок в Париже.

Фильм «Люмьеры!» про них? Или это просто сборник их фильмов?

И то, и другое. Здесь собраны 108 фильмов, каждый длиной примерно в 50 секунд, сделанных братьями Люмьерами в первое десятилетие существования кинематографа. Их показ сопровождается не только музыкой (в основном, их современника Камиля Сен-Санса), но и закадровым комментарием Тьерри Фремо, который и скомпоновал работы Люмьеров. Он подробно и увлекательно рассказывает и о судьбе братьев, и об эстетике их кинематографа.

Огюст и Луи Люмьеры Jerry Tavin / Everett Collection / Vida Press

Тьерри Фремо? Имя знакомое

Директор Каннского фестиваля — самого влиятельного киносмотра в мире. Но еще и директор Люмьеровского института в Лионе, где и хранится наследие братьев (всего около 1800 фильмов). Здесь он выступает именно в этом качестве.

Братья Люмьер — это что-то хрестоматийное. Неужели еще не все посмотрели эти фильмы?

Как ни странно, вовсе не все. О Люмьерах слышали практически все, но обычно просмотр их фильмов ограничивается тем первым сборником, который показывался на бульваре Капуцинок. Иногда к ним добавляются еще 5-6 картин. Кроме специалистов, круг людей, видевших что-то сверх этого, крайне узок. Так что «Люмьеры!» разрушат огромное количество стереотипов.

Например, каких?

Например, существует искусственное разделение на «люмьеровский» кинематограф (документальный) и названный по имени еще одного их великого современника Жоржа Мельеса «мельесовский» (игровой). Фильм «Люмьеры!» развенчивает этот стереотип: большая часть картин Люмьеров, как доказывает Фремо, была постановочной. Именно они, как утверждается в фильме, изобрели такие жанры, как кинокомедия, триллер, даже фильм с боевыми искусствами и вестерн.

1800 фильмов за десять лет. Они точно не были графоманами?

Они не в одиночестве снимали эти фильмы. Синематограф путешествовал по всему миру, новинка имела сенсационный успех. Люмьеровские операторы, среди которых были люди незаурядного таланта, снимали мир рубежа столетий, следуя четким указаниям самих братьев. Возможность увидеть Нью-Йорк, Токио или Москву (да-да, там есть неузнаваемая Тверская улица) в начале ХХ века дорогого стоит.

И это прямо интересно смотреть? Не скучно?

Не скучно, а безумно увлекательно. Главная причина — в том, что Люмьеры были гениями. Доказывая это, Фремо в своем комментарии просто и ненавязчиво указывает на какие-то детали и особенности, не замеченные до сих пор. Фильмы Люмьеров — не просто диковины из незапамятных времен, но сокровища, сравнимые (если говорить об изобразительном искусстве) с фаюмскими портретами, ранними византийскими иконами или фламандскими «примитивами». Поэтому изобретательность, поэзия и иногда не осознанная самими авторами сила этих картин действуют на зрителя и сегодня.

Люмьеры — Русский трейлер (2017) Официальные Трейлеры.RU

А кто этот зритель?

Да кто угодно. Идите в кино сами, берите друзей, родителей, детей. Более демократичного зрелища не придумать.

Если Люмьеры такие гениальные, почему мало кто видел большинство их фильмов?

Тому есть несколько причин. Первая и простейшая — в том, что братьев долгое время считали исключительно изобретателями (здесь пальму первенства у них тоже оспаривали), а не художниками, этот стереотип силен и по сей день. Вторая — в том, что в годы Второй мировой отошедшие от кинематографа Луи и Огюст Люмьеры горячо приветствовали вишистское правительство и даже работали на него. Эта постыдная страница их биографий привела, например, к тому, что весь тираж двухсотфранковых купюр с портретами Люмьеров, напечатанных Банком Франции к столетию кинематографа, в 1995-м, был аннулирован и уничтожен. Кстати, любопытно, что одной из причин симпатий Люмьеров к фашизму была их ненависть к американскому кинематографу, по их мнению, оккупировавшему весь мир и не позволявшему развиваться европейскому кино. Им казалось, что Муссолини и Гитлер смогут положить конец гегемонии Голливуда.