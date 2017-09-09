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Что смотреть в кино: «Оно», «Квадрат», «Удача Логана» и Балабанов Ультракороткие рецензии (140 знаков!) на главные фильмы недели
По субботам на «Медузе» выходят ультракороткие рецензии — около 140 знаков каждая — от Антона Долина, которые помогают ориентироваться в прокате. Среди новинок этой недели: «Квадрат» Рубена Эстлунда, завоевавший в 2017-м главный приз Каннского фестиваля; криминальная комедия «Удача Логана» Стивена Содерберга об организации ограбления; экранизация романа Стивена Кинга «Оно». Кроме того, в субботу в кинотеатрах покажут шесть фильмов Алексея Балабанова.
Квадрат
Едкая шведская социальная комедия о современном искусстве, стыде, совести, привилегиях и либеральном мире будущего. «Золотая Пальма»-2017.
Для кого: для людей с тонким чувством юмора
Удача Логана
Новый эксперимент Стивена Содерберга — те же «Друзья Оушена», но независимые. Все равно куча звезд. Смешно и скучно одновременно: так бывает.
Для кого: для эстетов
Оно
Монстр-клоун против детей-аутсайдеров. Экранизация лучшего романа Стивена Кинга ожидаемо неадекватна оригиналу, но смелая попытка засчитана.
Для кого: для отважных
Ретроспектива Алексея Балабанова
Шесть главных картин одного из лучших наших режиссеров — от «Брата» до «Я тоже хочу». Русская жизнь, судьба и смерть.
Для кого: для всех (но все-таки 16+)