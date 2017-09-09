Что смотреть в кино: «Оно», «Квадрат», «Удача Логана» и Балабанов Ультракороткие рецензии (140 знаков!) на главные фильмы недели

По субботам на «Медузе» выходят ультракороткие рецензии — около 140 знаков каждая — от Антона Долина, которые помогают ориентироваться в прокате. Среди новинок этой недели: «Квадрат» Рубена Эстлунда, завоевавший в 2017-м главный приз Каннского фестиваля; криминальная комедия «Удача Логана» Стивена Содерберга об организации ограбления; экранизация романа Стивена Кинга «Оно». Кроме того, в субботу в кинотеатрах покажут шесть фильмов Алексея Балабанова.