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Что смотреть в кино: «Малыш на драйве», «Терминатор 2», «Оно приходит ночью» и «Тюльпанная лихорадка» Ультракороткие рецензии (140 знаков!) на главные фильмы недели

Meduza
05:50, 26 августа 2017

По субботам на «Медузе» выходят ультракороткие рецензии — около 140 знаков каждая — от Антона Долина, которые помогают ориентироваться в прокате. Среди новинок этой недели: «Малыш на драйве» Эдгара Райта, по сюжету напоминающий «Драйв» с Райаном Гослингом; психологический хоррор «Оно приходит ночью», мелодрама «Тюльпанная лихорадка» с Алисией Викандер в главной роли и легендарный блокбастер «Терминатор 2» в 3D.

Малыш на драйве

SonyPicturesRU

Милая комедия о водителе-виртуозе на службе у бандитов. Романтика, юмор, Кевин Спейси в роли босса и чумовой саундтрек — ритм, фуз и драйв.

Для кого: для юных душой

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Оно приходит ночью

Официальные КиноТрейлеры

Постапокалиптический психологический хоррор о мире будущего, выкошенном эпидемией. Банальная фабула и оригинальная параноидальная атмосфера.

Для кого: для пугливых

Тюльпанная лихорадка

Официальные Трейлеры

Каталог голландских диковин в педантичной обертке исторической мелодрамы. Секс, тюльпаны и живопись сплетены в одну тривиальную интригу. 

Для кого: для флористов

Терминатор 2: Судный день

iVideos

3D-версия величайшего блокбастера 1990-х — философская, сентиментальная и увлекательная фантастика о дружбе обреченного мальчика с роботом.

Для кого: для всех

Антон Долин

Фото в анонсе: Eric McNatt / A24

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