Что смотреть в кино: «Малыш на драйве», «Терминатор 2», «Оно приходит ночью» и «Тюльпанная лихорадка» Ультракороткие рецензии (140 знаков!) на главные фильмы недели

По субботам на «Медузе» выходят ультракороткие рецензии — около 140 знаков каждая — от Антона Долина, которые помогают ориентироваться в прокате. Среди новинок этой недели: «Малыш на драйве» Эдгара Райта, по сюжету напоминающий «Драйв» с Райаном Гослингом; психологический хоррор «Оно приходит ночью», мелодрама «Тюльпанная лихорадка» с Алисией Викандер в главной роли и легендарный блокбастер «Терминатор 2» в 3D.