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Что смотреть в кино: «Малыш на драйве», «Терминатор 2», «Оно приходит ночью» и «Тюльпанная лихорадка» Ультракороткие рецензии (140 знаков!) на главные фильмы недели
По субботам на «Медузе» выходят ультракороткие рецензии — около 140 знаков каждая — от Антона Долина, которые помогают ориентироваться в прокате. Среди новинок этой недели: «Малыш на драйве» Эдгара Райта, по сюжету напоминающий «Драйв» с Райаном Гослингом; психологический хоррор «Оно приходит ночью», мелодрама «Тюльпанная лихорадка» с Алисией Викандер в главной роли и легендарный блокбастер «Терминатор 2» в 3D.
Малыш на драйве
Милая комедия о водителе-виртуозе на службе у бандитов. Романтика, юмор, Кевин Спейси в роли босса и чумовой саундтрек — ритм, фуз и драйв.
Для кого: для юных душой
Оно приходит ночью
Постапокалиптический психологический хоррор о мире будущего, выкошенном эпидемией. Банальная фабула и оригинальная параноидальная атмосфера.
Для кого: для пугливых
Тюльпанная лихорадка
Каталог голландских диковин в педантичной обертке исторической мелодрамы. Секс, тюльпаны и живопись сплетены в одну тривиальную интригу.
Для кого: для флористов
Терминатор 2: Судный день
3D-версия величайшего блокбастера 1990-х — философская, сентиментальная и увлекательная фантастика о дружбе обреченного мальчика с роботом.
Для кого: для всех