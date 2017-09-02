Что смотреть в кино: «Гоголь. Начало», «Про любовь. Только для взрослых» и «Беспечный ездок» Ультракороткие рецензии (140 знаков!) на главные фильмы недели

По субботам на «Медузе» выходят ультракороткие рецензии — около 140 знаков каждая — от Антона Долина, которые помогают ориентироваться в прокате. Среди новинок этой недели: «Гоголь. Начало» с Александром Петровым и Олегом Меньшиковым и киноальманах «Про любовь. Только для взрослых» с десятком звездных актеров. Также в субботу в кинотеатрах можно посмотреть режиссерский дебют Денниса Хоппера «Беспечный ездок» (1969) — фильм, ставший классикой мирового кинематографа.