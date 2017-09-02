истории

Что смотреть в кино: «Гоголь. Начало», «Про любовь. Только для взрослых» и «Беспечный ездок» Ультракороткие рецензии (140 знаков!) на главные фильмы недели

Meduza
06:52, 2 сентября 2017

По субботам на «Медузе» выходят ультракороткие рецензии — около 140 знаков каждая — от Антона Долина, которые помогают ориентироваться в прокате. Среди новинок этой недели: «Гоголь. Начало» с Александром Петровым и Олегом Меньшиковым и киноальманах «Про любовь. Только для взрослых» с десятком звездных актеров. Также в субботу в кинотеатрах можно посмотреть режиссерский дебют Денниса Хоппера «Беспечный ездок» (1969) — фильм, ставший классикой мирового кинематографа.

Гоголь. Начало

Гоголь. Начало

Наглый трэш-балаган о юности Гоголя-сыщика — среднее между «Сонной лощиной» и «Скуби-ду». Упыри, русалки, Меньшиков и много голых женщин. 

Для кого: для ревизионистов

Про любовь. Только для взрослых

Novoekino

Продолжение альманаха Анны Меликян — на этот раз коллективное. Эротики до обидного мало, зато много смешного. Бондарчук, Малкович, Михалкова. 

Для кого: для отдыхающих

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Беспечный ездок

Amy Alexandra

Выдающийся дебют Денниса Хоппера с ним самим, Джеком Николсоном и Питером Фондой — идеальный роуд-муви о байкерах, хиппи, свободе и смерти.

Для кого: для неисправимых романтиков

Антон Долин

Фото в анонсе: «Телеканал ТВ3»

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