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Что смотреть в кино: «Гоголь. Начало», «Про любовь. Только для взрослых» и «Беспечный ездок» Ультракороткие рецензии (140 знаков!) на главные фильмы недели
По субботам на «Медузе» выходят ультракороткие рецензии — около 140 знаков каждая — от Антона Долина, которые помогают ориентироваться в прокате. Среди новинок этой недели: «Гоголь. Начало» с Александром Петровым и Олегом Меньшиковым и киноальманах «Про любовь. Только для взрослых» с десятком звездных актеров. Также в субботу в кинотеатрах можно посмотреть режиссерский дебют Денниса Хоппера «Беспечный ездок» (1969) — фильм, ставший классикой мирового кинематографа.
Гоголь. Начало
Наглый трэш-балаган о юности Гоголя-сыщика — среднее между «Сонной лощиной» и «Скуби-ду». Упыри, русалки, Меньшиков и много голых женщин.
Для кого: для ревизионистов
Про любовь. Только для взрослых
Продолжение альманаха Анны Меликян — на этот раз коллективное. Эротики до обидного мало, зато много смешного. Бондарчук, Малкович, Михалкова.
Для кого: для отдыхающих
Беспечный ездок
Выдающийся дебют Денниса Хоппера с ним самим, Джеком Николсоном и Питером Фондой — идеальный роуд-муви о байкерах, хиппи, свободе и смерти.
Для кого: для неисправимых романтиков