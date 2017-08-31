«Когда в 10 сантиметрах от твоего полового органа находится камера, это не самый комфортный момент» Пересильд, Матвеев и другие актеры рассказывают о съемках в постельных сценах

В прокат выходит фильм Анны Меликян «Про любовь. Только для взрослых» — несколько историй жителей Москвы, запутавшихся в своей сексуальной жизни. Специально для «Медузы» Анна Родина поговорила с актерами и актрисами о том, каково это — сниматься в постельных сценах и что происходит в это время на съемочной площадке.

Юлия Пересильд

32 года. Снималась в фильмах «Край», «Битва за Севастополь», «Палач», «Таинственная страсть»

Есть у нас такая байка — точнее, правдивая история: съемочная площадка, снимают секс. Мотор идет, и тут актриса говорит: «Стоп! Он во мне». Режиссер в шоке, останавливает съемку, подходит к актеру, говорит: «Ты что себе позволяешь?! Немедленно прекрати. Сейчас начнем заново снимать, а ты обещай, что так больше не будешь». А актер ему: «Буду!»

Со мной такого, к счастью, никогда не было, партнеры по откровенным сценам вели себя профессионально. Например, в фильме «Край» мы снимались вместе с Владимиром Машковым — он старше и опытнее меня, поэтому во время съемок этой сцены был очень внимателен и не отпускал шуточек, пытаясь «разрядить обстановку». Так делают некоторые актеры, думая, что шутками ниже пояса смогут раскрепостить партнершу, а на самом деле только сбивают весь настрой.

Юлия Пересильд и Владимир Машков в фильме «Край» Rock Films

Настраиваться нужно долго: как правило, режиссер ставит такие сцены в конец съемок — чтобы актеры успели поработать вместе, почувствовать друг друга. Режиссер контролирует процесс, и здорово, если с его помощью на площадке установится такая атмосфера, что никто во время съемки сцены секса не будет ходить и похохатывать по углам.

Я перед съемками в «Крае» много читала о том историческом периоде: для секса очень важно, когда он происходит, — в современном мире мы все по большей части живем в отдельных квартирах, а моя героиня встречает свою любовь после войны. И сексом они занимаются в каморке, где за ширмой находятся другие люди, то есть все надо делать тихо.

Конечно, актеры во время съемок сцены секса возбуждаются: мы ведь вживаемся в роль, целуемся в кадре, есть ощущение легкой влюбленности в партнера. Мужчинам, наверное, сложнее контролировать эти ощущения — у них физиология другая. А для меня самое сложное во время съемки — отключить голову, чтобы сцена была сыграна максимально правдиво. Мы ведь, когда занимаемся сексом в жизни, вообще ни о чем не думаем! Вот и на съемке я стараюсь не думать.

Максим Матвеев

35 лет. Снимался в фильмах «Стиляги», «Бесы», «Анна Каренина. История Вронского», «Про любовь. Только для взрослых»

Из всех актерских проявлений секс — самая простая вещь, которую можно сыграть. Про него все всё знают и понимают, как он устроен. Но стоит немного сфальшивить — и все, зритель в зале уже видит, что ему пытаются выдать за химию какую-то имитацию.

Именно поэтому очень важно если не доверие между партнерами, то хотя бы сговор. Грубо говоря, в жизни, когда мужчина входит в женщину, она как-то реагирует. Если мужчина в кадре изображает, что входит в женщину, — партнерше нужно показать, что она это заметила, причем в нужную секунду. Да, это очень интимные договоренности, и все смущаются, но они очень нужны. Импровизацию на съемке тоже в любом случае добавляешь: вспоминаешь в процессе, как у тебя самого это происходит.

Елизавета Боярская и Максим Матвеев в «Анне Карениной» Карена Шахназарова «Россия 1»

Сейчас я уже отношусь к таким съемкам спокойно. Но первая откровенная сцена потребовала от меня решимости, хотя ее сложно назвать постельной. В фильме «Тиски» я и моя партнерша ходим по квартире абсолютно голыми и разговариваем — как часто делают молодые люди, которые живут вместе и доверяют друг другу. Это был первый опыт. Сейчас я могу сконцентрироваться и играть обнаженным, даже если вокруг кровати стоит 20 человек: режиссер, оператор, осветители, гримеры.

У Карена Шахназарова в «Анне Карениной» я просто концентрировался на том, что это работа: чтобы забыть, что это не я сейчас один на один с дорогим человеком (Матвеев снимался в сцене секса с женой, Елизаветой Боярской — прим. «Медузы»), а мы на площадке и на нас смотрит куча народу.

Марьяна Спивак

32 года. Снималась в фильмах «Король Лир», «Напарницы», «Нелюбовь»

Участие в откровенной сцене было обязательным условием съемок в картине «Нелюбовь» — Андрей Петрович [Звягинцев] мне сказал об этом на первом же кастинге. Для него было принципиально важно, чтобы сцена получилась максимально правдивой, откровенной, открытой и искренней, иначе она бы вообще не имела смысла. Поэтому, конечно, ни о каких дублерах речи не шло.

Если бы не бесконечное уважение и доверие к режиссеру, не безусловная вера в его талант и в то, что если он что-то задумал, то без этого действительно нельзя обойтись, я бы вряд ли согласилась. На такие сцены тяжело решиться — это очень интимный вопрос, а у меня все-таки семья, ребенок.

Марьяна Спивак в фильме «Нелюбовь» Анна Матвеева / Walt Disney Studios

[Звягинцев] дал мне целый список художественных фильмов с откровенными сценами — в качестве примера того, что он хотел бы увидеть в кадре. Когда я все это посмотрела, у меня волосы на голове встали дыбом, сказать, что мне было страшно, — ничего не сказать. Сцену должны были снимать в конце съемочного периода, и все эти полгода она висела надо мной дамокловым мечом. Я боялась и вообще не имела представления, как это будет.

Когда настал «день икс», мы договорились, что на площадке выключат все мониторы, кроме режиссерского, и всех лишних людей из кадра попросят выйти. Сначала мы в одежде отрепетировали «физкультуру»: на площадке работал операторский кран, поэтому надо было четко согласовать все переходы. Ну, а потом… собрались и сделали. Андрис [Кейшс] оказался замечательным, чутким партнером, я ему очень благодарна за помощь. Думаю, он боялся не меньше, чем я, но на деле все оказалось совсем не так страшно, как я себе представляла. Группа очень деликатно подошла к съемкам этого эпизода: не было ни скабрезных шуток, ни циничных взглядов и разговоров, все нам очень помогали и поддерживали.

Саша Горчилин

25 лет. Снимался в фильмах «Да и да», «Ученик», «Блокбастер»

Мне кажется, актеры такие люди, которым только дай раздеться! (Смеется.) Они перед обычным сексом больше волнуются, чем перед сценой секса в кино.

Я про себя тоже так думал, когда снимался в «Да и да» (у Горчилина и Агнии Кузнецовой в этом фильме четырехминутная сцена секса — прим. «Медузы»), — думал, я такой рисковый чувак. Забыл, что в детстве даже в общественную баню не ходил и вообще ни перед кем незнакомым не раздевался никогда, закрытую жизнь вел. Это была моя первая такая сцена, и я попал в неловкую ситуацию: когда в 10 сантиметрах от твоего полового органа находится камера — это в принципе не самый комфортный момент. У меня от стресса все, скажем так, втянулось — у мужчин такое бывает, — а нужно было изображать возбуждение. Хотя у кого-то во время таких съемок, наверное, мог бы и встать — если режиссер создал зону доверия на площадке, если между партнерами есть доверительные отношения, если актеру комфортно в этот момент.

Агния Кузнецова и Саша Горчилин в фильме «Да и да» Андрей Мостипан / «Централ Партнершип»

Мы играли без дублеров: мне кажется, дублеров берут, когда нужно сам процесс внедрения снимать, но такое редко бывает. Я знаю только один фильм, где в кадре по-настоящему занимаются сексом — это «Битва на небесах» Карлоса Рейгадаса. Там сыграли не актеры, а обычные люди. В конце есть такая сцена: сидит полный, потный мексиканец. Он попал в рай, где воплощаются мечты, поэтому перед ним на коленях стоит очень красивая девушка и делает ему минет. По-настоящему делает, иногда глядя в камеру. Вот это действительно круто, но такая откровенность в кино — всегда плевок в лицо общественному вкусу, надо понимать, готов ты к ней или нет.

Лукерья Ильяшенко

28 лет. Снималась в фильмах и сериалах «Сладкая жизнь», «Измены», «Налет», «Про любовь. Только для взрослых»

Язык тела очень сложно сыграть. Каждый артист может заплакать, засмеяться, выучить текст, а вот поцеловать так, чтобы в этом была вся нежность, может не каждый. Малейшая неточность в движениях — и все, зритель не верит. Поэтому на съемках так важны эмоции — со знаком плюс или минус. На съемках «9 ½ недель» Ким Бейсингер ненавидела Микки Рурка, потому что он приходил пьяным, от него воняло. Она терпеть его не могла — но это давало необходимый нерв.

Александр Клюквин и Лукерья Ильяшенко в сериале «Измены» «Измены» / Rutube

У меня этим нервом на съемках часто становится стресс. К сценам секса подготовиться невозможно — все равно все будет не так, как ты себе представляла. На съемках сериала «Сладкая жизнь» я играла в откровенной сцене впервые в жизни. Конечно, чувствовала себя не совсем комфортно. Мы с Ромой Маякиным уже лежим в постели, мотор идет, и тут на площадку внезапно приезжает Ромина жена Лена. И садится перед монитором. Все — Рома в жутком зажиме, я тоже, все очень асексуально. А нам надо показать, что между нашими героями химия такая, что они оторваться друг от друга не могут. Через 20 минут Лена, к счастью, уехала, мы выдохнули, стало немного легче играть.

Андрей Джунковский, режиссер «Сладкой жизни», всегда уделял таким сценам много внимания: понимал, как важна пластика — ею можно без слов показать отношения между героями. Он нам очень помогал во время съемок. Например, во втором сезоне съемки постельной сцены поставили на второй съемочный день, и нам с Эдуардом Мацаберидзе нужно было делать в кадре буквально все. А мы видимся второй раз в жизни! Он скован — сам 15 лет в браке, а тут с полузнакомым человеком нужно изображать секс в разных позах и куннилингус под люстрой. Пришлось режиссеру показывать ему на мне, что делать: руку клади сюда, ногу сюда, целуй вот сюда. По-моему, очень достоверно в итоге получилось.

Мария Шумакова

28 лет. Снималась в фильмах «Сладкая жизнь», «Счастливый конец», «Выжить любой ценой»

Мне смешно, когда коллеги-артисты — особенно известные, и особенно мужчины, — говорят: секс я сам играть не буду, мне нужен дублер. Это непрофессионально. Я считаю, как кошка не может сказать — буду пользоваться лапами, ушами, а от хвоста, пожалуй, откажусь, так и актер не должен делить роль на откровенные сцены и не очень — они ведь все в контексте драматургии.

Я откровенные сцены очень люблю — в детстве обожала «Последнее танго в Париже», где Марлон Брандо занимался сексом каждые восемь минут, в кино всегда таких сцен жду и снимаюсь в них всегда с удовольствием. Я люблю свое тело и не стесняюсь его показывать, у меня нет никакой стыдливости перед тем, чтобы раздеться в кадре. Секс ведь снимают не ради секса, он — лакмусовая бумажка отношений между людьми. И вообще — это же здорово: лежишь, обнимаешься, целуешься.

Мария Шумакова и Роман Маякин в сериале «Сладкая жизнь» «Сладкая жизнь» / Rutube

Мы снимали «Сладкую жизнь» в Латвии — и во время сцен секса моей героини мне было очень комфортно. Помогала атмосфера на площадке. Во-первых, не было никаких лишних людей: всех удалили, остались только режиссер, оператор и звукорежиссер, который держал микрофон. Во-вторых, в Латвии другое отношение к кинопроцессу, люди там более спокойные, собранные, меньше болтают во время съемки. Группа понимала, что сейчас в кадре будет происходить некий сакральный процесс, и вела себя очень деликатно.

Я понимаю, почему актеры иногда отказываются сниматься в сценах секса: в нашей культуре неоткуда взяться откровенности. Самая большая эротика в русской литературе — это произведения Бунина. А в современном российском кино секса до сих пор о-о-очень боятся. В некоторых проектах я прямо прошу: «Давайте добавим огонька!» Но нет, говорят, — не тот формат. Самый распространенный сюжет секса в российском кино такой: он и она в постели. Целуются, обнимаются, вспышка, утро. Героиня лежит рядом с героем аккуратно подкрашенная и с укладкой.