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Что смотреть в кино: «Дюнкерк», «Берлинский синдром» и «Безумный Пьеро» Ультракороткие рецензии (140 знаков!) на главные фильмы недели
По субботам на «Медузе» выходят ультракороткие рецензии — около 140 знаков каждая — от Антона Долина, которые рассказывают о главных премьерах недели и помогают ориентироваться в прокате. На этой неделе: главный блокбастер этого лета «Дюнкерк» Кристофера Нолана, триллер Кейт Шортланд «Берлинский синдром» и «Безумный Пьеро» — классика от Жана-Люка Годара в главной роли с Бельмондо (в кинотеатрах один день — 22 июля).
Дюнкерк
Море, пляж, воздух — три стихии и три временных пласта в экспериментальном арт-блокбастере Кристофера Нолана о выживании на страшной войне.
Для кого: для любителей масштабных зрелищ
Берлинский синдром
Фильм о кошмарных последствиях одной ночи. Превосходный триллер о насилии и стокгольмском синдроме, элегантно перенесенном в Берлин.
Для кого: для травмированных и осторожных
Безумный Пьеро
Изобретательный, глумливый и трагический шедевр Жана-Люка Годара о любви, смерти и одиночестве вдвоем. Лучшая роль Жана-Поля Бельмондо.
Для кого: для радикалов