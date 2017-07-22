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Что смотреть в кино: «Дюнкерк», «Берлинский синдром» и «Безумный Пьеро» Ультракороткие рецензии (140 знаков!) на главные фильмы недели

Meduza
06:05, 22 июля 2017

По субботам на «Медузе» выходят ультракороткие рецензии — около 140 знаков каждая — от Антона Долина, которые рассказывают о главных премьерах недели и помогают ориентироваться в прокате. На этой неделе: главный блокбастер этого лета «Дюнкерк» Кристофера Нолана, триллер Кейт Шортланд «Берлинский синдром» и «Безумный Пьеро» — классика от Жана-Люка Годара в главной роли с Бельмондо (в кинотеатрах один день — 22 июля).

Дюнкерк

Море, пляж, воздух — три стихии и три временных пласта в экспериментальном арт-блокбастере Кристофера Нолана о выживании на страшной войне.

Для кого: для любителей масштабных зрелищ

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Берлинский синдром

Фильм о кошмарных последствиях одной ночи. Превосходный триллер о насилии и стокгольмском синдроме, элегантно перенесенном в Берлин. 

Для кого: для травмированных и осторожных

Безумный Пьеро

Изобретательный, глумливый и трагический шедевр Жана-Люка Годара о любви, смерти и одиночестве вдвоем. Лучшая роль Жана-Поля Бельмондо.

Для кого: для радикалов

Антон Долин