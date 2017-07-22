Что смотреть в кино: «Дюнкерк», «Берлинский синдром» и «Безумный Пьеро» Ультракороткие рецензии (140 знаков!) на главные фильмы недели

По субботам на «Медузе» выходят ультракороткие рецензии — около 140 знаков каждая — от Антона Долина, которые рассказывают о главных премьерах недели и помогают ориентироваться в прокате. На этой неделе: главный блокбастер этого лета «Дюнкерк» Кристофера Нолана, триллер Кейт Шортланд «Берлинский синдром» и «Безумный Пьеро» — классика от Жана-Люка Годара в главной роли с Бельмондо (в кинотеатрах один день — 22 июля).