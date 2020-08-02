Билли Айлиш, Fontaines D.C., Бейонсе, Тося, Леля и (ну да) Лобода «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем кратко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: отличные гитарные альбомы от Fontaines D.C., The Psychedelic Furs и участников The Whitest Boy Alive, хорошие новые певицы Леля и Муза, а также свежие клипы от Билли Айлиш, Бейонсе и (куда ж деваться, не пройдешь мимо) Светланы Лободы. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music, «Яндекс.Музыке» и Spotify.
Fontaines D.C. «You Said»
Словно бы растерявшись от свалившейся на них славы и (на нас всех) пандемии, ко второму альбому (который обычно принято считать кризисным) дублинские рокеры чуть умерили пыл и темп, но, впрочем, не утратили статуса лучшей и самой интересной из новичков гитарной группы мира.
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Билли Айлиш «My Future»
Неожиданно легковесный, умиротворенный и жизнеутверждающий соул-фанк от меланхоличной королевы подростковых кошмаров.
Леля «Саби»
Второй — вслед за Dequine — женский дебют из Алма-Аты, который моментально хочется причислить к лучшим поп-записям года. Лейли Тажибаева сочиняет мечты об идеальном лете, которое у нас украли. Отличных оптимистичных треков (см. также «Мои лучи», «Хилс», «Дальше-выше») хватит не на один плейлист.
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Бейонсе «Already»
Отрывок из визуального альбома «Black is King», доступного пока только на стриминговой платформе Disney+ (в России не работает). И даже если скучно по музыке, хореография все еще впечатляет.
Sebastian Maschat and Erlend Øye «On Lovers Lane»
Карантин застал участников The Whitest Boy Alive в Мексике, где воссоединившаяся спустя пять лет после распада группа планировала сыграть на фестивале и записать новый материал. В итоге выступление пришлось отменить, а из-за строжайших ограничений на передвижение до забронированной студии смогли добраться только вокалист Эрлен Ойе и барабанщик Себастиан Машат. Каждый достал из закромов нереализованные сольные песни, и получился на удивление чудесный и беззаботный альбом.
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Cream Soda «Фатум»
Рискованный эксперимент — ярославские техно-мастаки сочинили аудиокнигу в стиле сай-фай. За каждой главой следует песня. И их явно будут стримить почаще.
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Тося Чайкина и Milkovskyi «Подальше от тебя»
Недавно петербургская певица решилась рассказать о домашнем насилии, пережитым в ее отношениях с рэпером Ассаи. Рефлексия на жуткую тему продолжилась в проекте «Непокой», а также на новом альбоме — см., например, трек «Абьюзер» или этот дуэт с вокалистом группы «Нервы».
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The Psychedelic Furs «Come All Ye Faithful»
В 1980-е группа братьев Батлеров поставляла самые изысканные нью-вейвовые хиты, но затем надолго пропала из поля зрения. «Made of Rain» — их первый альбом с — страшно сказать — 1991 года! В таких случаях принято снисходительно похваливать ветеранов, чьи лучшие годы уже позади. Приятно, что для The Psychedelic Furs это работает и без каких-либо скидок на возраст. Крепкая пластинка во все еще не устаревающем жанре!
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Муза «Девица»
Кристина Роженцева из Одессы с очередной реинкарнацией отечественной поп-музыки 1990-х. Как если бы, скажем, Орбакайте или Овсиенко вдруг увлеклись «Агатой Кристи». Не всегда голосисто, зато душевно.
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Loboda и Pharaoh «Boom Boom»
Провокация, убитая пошлостью. В попытке усидеть на всех стульях сразу Светлана Лобода проталкивает под одной вывеской трешовый мотивчик на тему всеобщей одержимостью сексом, примитивные и как бы вирусные танцы для тиктока, фит с модным скандальным рэпером и, наконец, феминистскую повестку с цитатами из Симоны де Бовуар (а выступивший продюсером Александр Гудков даже продвигает клип хештегом в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой). Публика проголосовала дизлайками и хейтом в комментариях. Сделав вид, что именно так все и было задумано, за особую токсичность даже объявили награду.