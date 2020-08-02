Билли Айлиш, Fontaines D.C., Бейонсе, Тося, Леля и (ну да) Лобода «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Loboda и Pharaoh «Boom Boom»

Провокация, убитая пошлостью. В попытке усидеть на всех стульях сразу Светлана Лобода проталкивает под одной вывеской трешовый мотивчик на тему всеобщей одержимостью сексом, примитивные и как бы вирусные танцы для тиктока, фит с модным скандальным рэпером и, наконец, феминистскую повестку с цитатами из Симоны де Бовуар (а выступивший продюсером Александр Гудков даже продвигает клип хештегом в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой). Публика проголосовала дизлайками и хейтом в комментариях. Сделав вид, что именно так все и было задумано, за особую токсичность даже объявили награду.