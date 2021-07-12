Билли Айлиш, Федук, Аврора, Гуля и Жанулька «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
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Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем кратко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: много летних ленивых хитов и много новых интересных певиц.
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Билли Айлиш «NDA»
Проблема второго альбома все еще главной подростковой поп-звезды, кажется, в том, что ему пока недостает ярких, запоминающихся хитов. Новый клип призван исправить ситуацию — в нем Билли мечется по ночной трассе между стремительно несущимися автомобилями. При всей эффектности нельзя не поворчать, что сюжет уже давно избит и канонизирован.
Aurora «Cure For Me»
Очаровательнейшие танцы и ангельское мурлыкание в исполнении норвежской дивы. Впрочем, за казалось бы невинными строчками скрывается вполне определенный протест против конверсионной терапии, которую до сих пор применяют в некоторых странах против представителей ЛГБТ.
Feduk и Cream Soda «Я пони»
Знойный расслабленный мотив — словно передышка для одинокого сердца, вырвавшегося из гущи жизни и сладко тоскующего в предрассветных лучах.
Кортни Барнетт «Rae Street»
Еще один ленивый, ничего не значащий день в счастливом захолустье, где главным событием в теленовостях становится чуть не упавший с лестницы маляр. Еще один точный гимн обыденности от выдающейся гитаристки-левши из Австралии.
Zhanulka «Кискис»
Типовой девичий тикток-поп про котиков и несчастную любовь — в меру неряшливый, чтобы отпугнуть снобов и эстетов, и в меру приставучий, чтобы вируситься в соцсетях.
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Гуля Наумова «Планета»
Бэк-вокалистка Optimystica Orchestra, скрипачка, переигравшая как сессионный музыкант с половиной Петербурга (от «Кино» и «Сплина» до «Полюсов» и «Animal ДжаZ»), и просто красавица наконец-то выходит на авансцену. И действительно, не надо стесняться, сколько же можно бояться, давно пора!
Mirèle и Кирилл Иванов «Частица»
Нежданный дуэт бывшей вокалистки «Мы» с лидером СБПЧ. Атмосферная электроника родом словно из 90-х — тем более, что Ева Гурари тут звучит совсем как Лика Стар.
BrainStorm «Карусели»
Убедительная попытка выступить в жанре летнего хита. Клип вышел на латышскую версию песни, но есть и русскоязычная.
Dilyara «Вселенная»
Новая певица из Москвы с умной электроникой в духе FKA twigs, сделанной без оглядки на сиюминутные тренды. С первого же трека внушает уважение и интерес.
Суфьян Стивенс и Анджело Де Августин «Reach Out»
Американский менестрель возвращается к волшебной акустике, теперь вместе с компаньоном по своему лейблу. Коллеги выбрали причудливую тактику: вечерами вдохновлялись разнообразной классикой кинематографа, а с утра сочиняли песни по следам просмотра. В конце сентября ожидается целый совместный альбом под названием «A Beginnerʼs Mind».