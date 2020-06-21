Бейонсе, Public Enemy, Фарди, Фиби и Данеля «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем кратко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: траурный гимн 2020 года, казахский поп, азербайджанский рэп, а также высказывания на злобу дня от Бейонсе, Public Enemy и Андерсона Паака. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке». Чаще слушайте музыку в стримингах, это поможет вашим любимым музыкантам во времена концертной изоляции!
Фиби Бриджерс «I Know The End»
Девушек с гитарами много, но лишь единицы умеют создавать магию и высекать искры. 25-летняя певица из Лос-Анджелеса, известная также по проектам Boygenuis и Better Oblivion Community Center, написала удивительно точный по эмоциям, одновременно апокалиптический и духоподъемный гимн времени. Рефрен «The End Is Here» как закономерный и неизбежный итог 2020 года, за которым уже нечего бояться. Смерти нет, есть только ветер.
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Fardi «СНГ»
Идеалы кавказского братства, приправленные восточными мотивами, бодрым речитативом и битами и помноженные на картины быта мигрантских гетто. Эффектный выход Фарди Самедова, рэпера с азербайджанскими корнями, выросшего на Байкале.
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Dequine «НКТПС»
20-летняя Данеля Садыкова — новейшая звезда из Алма-Аты, лицо казахской кампании #MeToo и автор едва ли не лучшего русскоязычного поп-альбома года. На ее получасовом дебюте целая россыпь отличных треков: роскошный «На западе», политизированная «Фемида», нежнейший «Родной звук», а также строгая и заводная «На кого ты похож сейчас».
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Бейонсе «Black Parade»
Свой околополитический манифест по повестке дня поп-королева приурочила к Дню отмены рабства в США. Все доходы от трека перечислят на поддержку малого бизнеса.
Mujuice «Underground»
Успешно поработав над модным сериалом, Роман Литвинов решил снова запеть. Получилось как надо — тревожно, лирично и надрывно.
Public Enemy «State Of The Union (STFU)»
Классики хип-хопа за словом никогда в карман не лезли, а сейчас и вовсе врываются в предвыборную кампанию, кроя матом президента.
Vakula и Jamala «Пастка»
Соавтор лучших треков Дорна последних лет на своем сольнике собрал практически всех лучших украинских музыкантов и с их помощью отдал должное любимой черной музыке. Вдохновителям бы точно понравилось.
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Anderson .Paak «Lockdown»
Андерсон Паак умудряется высказаться обо всех главных проблемах Америки даже как-то чересчур буднично. Поразительная выдержка. Ну а музыкально, как всегда, безупречно.
Ploho «Горький опыт»
Маршрутка как метафора всей русской жизни. Куда ж несешься ты? Не дает ответа.
Rosemary Loves a Blackberry «Выжигай»
Диана Буркот, до недавнего времени анонимная участница Pussy Riot, на третьем альбоме своего сольного проекта рассуждает об эмоциональном выгорании под угловатую притягательную электронику. Помимо центрального номера хочется также выделить кавер на Анжелику Варум.
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