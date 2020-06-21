шапито

Бейонсе, Public Enemy, Фарди, Фиби и Данеля «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Источник: Meduza

Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем кратко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: траурный гимн 2020 года, казахский поп, азербайджанский рэп, а также высказывания на злобу дня от Бейонсе, Public Enemy и Андерсона Паака. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке». Чаще слушайте музыку в стримингах, это поможет вашим любимым музыкантам во времена концертной изоляции!