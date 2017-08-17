10 причин, почему поезд лучше самолета Объясняем на гифках

Вы можете сэкономить время на трансфере и регистрации на самолет. Если нужно как можно быстрее попасть, скажем, с Тверской на Невский, то проще сесть на скоростной поезд и приехать в сердце Петербурга всего за четыре часа. Вам не придется толкаться в пробке до аэропорта Домодедово, два часа ждать рейс, лететь, потом добираться от Пулково до центра.