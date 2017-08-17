партнерский материал
10 причин, почему поезд лучше самолета Объясняем на гифках
Люди по разным причинам ищут альтернативы самолету. Одни страдают от аэрофобии, другие хотят сэкономить, третьи искренне любят поезда. «Медуза» вместе с Росбанком предлагает вам 10 поводов в следующий раз отправиться в путешествие по железной дороге.
В поезде много места
Можно полежать, походить, выйти подышать на остановке, поесть за нормальным столом — даже сходить в вагон-ресторан (пусть там не всегда вкусно, зато это всегда смена обстановки). Здесь никто не воюет из-за подлокотника, как в самолете. Разве что за нижние полки.
Поезд доставляет из центра одного города в центр другого
Вы можете сэкономить время на трансфере и регистрации на самолет. Если нужно как можно быстрее попасть, скажем, с Тверской на Невский, то проще сесть на скоростной поезд и приехать в сердце Петербурга всего за четыре часа. Вам не придется толкаться в пробке до аэропорта Домодедово, два часа ждать рейс, лететь, потом добираться от Пулково до центра.
Из окна поезда интереснее смотреть
Конечно, это дольше. Зато какие виды из окна? К тому же так вы можете прочувствовать расстояние, посмотреть, как медленно меняется природа, культура и языки. Не то что зашел в один терминал, вышел из другого. Ну и вообще романтика: тяжелые дребезжащие подстаканники с чаем, бабушки с пирожками на станциях, запах креозота. Только курицу не берите с собой, пожалейте окружающих.
Поезда — это, как правило, дешевле
Самый дешевый самолет Москва — Казань стоит около 5000 руб., билеты в плацкарт по этому маршруту начинаются от 1700. Полет из Москвы до Новосибирска обойдется где-то в 15 000; поездка — около 6000 руб.
Сэкономить больше вы сможете на накопленных баллах от программы «РЖД-бонус». Росбанк, вместе с которым мы подготовили этот материал, предлагает оформить «Классическую» дебетовую карту, чтобы сразу получить 500 приветственных баллов. Потом с этой картой вы будете оплачивать покупки и копить по 2 балла за каждые потраченные 30 рублей. Все эти баллы можно обменять на билеты. Подробности о бонусной программе на сайте РЖД Бонус.
Поездка на поезде — это меньший стресс
Вообще, самолеты и поезда практически одинаково безопасны. Но психологически сидеть в вагоне, который катится по земле, не так страшно, как лететь в алюминиевой махине на высоте 10 тысяч метров, особенно когда начинаются зоны турбулентности.
В поезде можно нормально поспать
Если вы путешествуете по стране, ночной поезд позволяет заснуть в одном городе, а проснуться в другом — при этом сэкономить на ночевке в отеле или хостеле. А под монотонный стук колес спится всегда особенно хорошо.
Чтобы путешествовать с комфортом чаще, Росбанк предлагает «Премиальную» дебетовую карту, при оформлении которой вы сразу получите 2000 бонусных баллов — плюс будете копить по 3 балла за 30 потраченных с нее рублей. Все баллы тоже можно потратить на ж/д билеты.
На поезде вы можете попасть туда, куда не летают самолеты
Особенно это касается России, где в половину мест долететь невозможно. Доехать по земле, правда, тоже бывает не просто, но так вероятность добраться выше.
Не надо ждать взлета, можно сразу отдыхать
Это, наверное, не стоит объяснять. Просто добавим информацию от нашего партнера Росбанка: если вы студент и хотите сэкономить на поездах, вы можете оформить дебетовую карту «Студенческая». С ней вы получите 10%-ную скидку на билеты в купе до конца лета, до 5% на остаток по сберсчету, а потом будете копить по 2 балла за каждые потраченные 30 рублей (эти баллы можно обменять на ж/д билеты).
В поезде не бывает проблем с багажом
Можно везти с собой кучу всего: велосипед, антикварный канделябр, 10 литров домашнего варенья. При этом пассажиры поездов не знают, что такое потерянный в рейсе багаж. Вот авиапассажиры скоро вовсе лишатся возможности возить багаж бесплатно, если у них невозвратные билеты. И это еще помимо странных ограничений на ручную кладь.
Поезда ничего не загрязняют (ну, почти)
На каждого авиапаcсажира приходится в 29 раз больше выбросов углекислых газов, чем на пассажира поезда. Если верить калькулятору выбросов на сайте Международной организации гражданской авиации, то один рейс из Москвы во Владивосток обходится почти в полтонны CO2 на одного пассажира и в 28 тонн сожженного топлива. Если вы проедете через всю страну на поезде, то на вашей совести будет только 17 килограмм CO2.