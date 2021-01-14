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Беспорядки в Брюсселе из-за смерти мигранта, задержанного полицией. Фотография

Источник: Meduza
Вечером 13 января в Брюсселе <a href="https://meduza.io/news/2021/01/14/v-hode-besporyadkov-v-bryussele-iz-za-gibeli-migranta-zaderzhali-bolee-100-chelovek" target="_blank">произошли</a> уличные беспорядки. В этот день в 15:00 около 400-500 человек собрались у отделения полиции, куда 9 января доставили 23-летнего мигранта из Гвинеи по имени <a href="https://www.hln.be/brussel/betoging-voor-overleden-ibrahima-23-ontspoort-volledig-meer-dan-100-arrestaties-relschoppers-bekogelen-politiekantoor-met-molotovcocktails~aab0f60e/" target="_blank">Ибрагима Барри</a>, который умер спустя час после задержания. Первоначально демонстрация <a href="https://www.brusselstimes.com/belgium/149493/500-protest-death-young-man-23-after-arrest-brussels-police-protest-ibrahima-nord-public-prosecutors-office/" target="_blank">проходила</a> мирно, но затем протестующие стали кидать камни и петарды в полицию, их попытались разогнать водометами. В ходе беспорядков в нескольких местах, <a href="https://www.bbc.com/news/world-europe-55656138" target="_blank">в том числе</a> в полицейском участке, произошли возгорания. Кроме того, в какой-то момент протестующие <a href="https://twitter.com/SteveRightNLeft/status/1349433660907380739" target="_blank">атаковали</a> машину короля Бельгии Филиппа, проезжавшую мимо, 60-летний монарх не пострадал. Всего полиция <a href="https://www.rtbf.be/info/regions/detail_tensions-lors-d-un-rassemblement-a-la-memoire-d-ibrahima-decede-samedi?id=10672640" target="_blank">задержала</a> 112 человек, в том числе 30 подростков. Шесть человек, в том числе четверо полицейских, получили ранения.
Вечером 13 января в Брюсселе произошли уличные беспорядки. В этот день в 15:00 около 400-500 человек собрались у отделения полиции, куда 9 января доставили 23-летнего мигранта из Гвинеи по имени Ибрагима Барри, который умер спустя час после задержания. Первоначально демонстрация проходила мирно, но затем протестующие стали кидать камни и петарды в полицию, их попытались разогнать водометами. В ходе беспорядков в нескольких местах, в том числе в полицейском участке, произошли возгорания. Кроме того, в какой-то момент протестующие атаковали машину короля Бельгии Филиппа, проезжавшую мимо, 60-летний монарх не пострадал. Всего полиция задержала 112 человек, в том числе 30 подростков. Шесть человек, в том числе четверо полицейских, получили ранения.
Stephanie Lecocq / EPA / Scanpix / LETA