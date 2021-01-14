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Беспорядки в Брюсселе из-за смерти мигранта, задержанного полицией. Фотография
08:19, 14 января 2021
Источник: Meduza
Вечером 13 января в Брюсселе
произошли
уличные беспорядки. В этот день в 15:00 около 400-500 человек собрались у отделения полиции, куда 9 января доставили 23-летнего мигранта из Гвинеи по имени
Ибрагима Барри
, который умер спустя час после задержания. Первоначально демонстрация
проходила
мирно, но затем протестующие стали кидать камни и петарды в полицию, их попытались разогнать водометами. В ходе беспорядков в нескольких местах,
в том числе
в полицейском участке, произошли возгорания. Кроме того, в какой-то момент протестующие
атаковали
машину короля Бельгии Филиппа, проезжавшую мимо, 60-летний монарх не пострадал. Всего полиция
задержала
112 человек, в том числе 30 подростков. Шесть человек, в том числе четверо полицейских, получили ранения.
Stephanie Lecocq / EPA / Scanpix / LETA
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