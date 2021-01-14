В ходе беспорядков в Брюсселе из-за гибели мигранта задержали более 100 человек

Как минимум 112 человек задержаны за участие в уличных беспорядках, произошедших в Брюсселе вечером 13 января, сообщает телеканал RTBF.

Причиной протестов стала смерть 23-летнего выходца из Гвинеи по имени Ибрагима Б., умершего 9 января после задержания в полицейском участке. Мигранта доставили в полицию для проверки документов из-за нарушения карантина. В отделении у него случился сердечный приступ. Врачи скорой помощи не успели его спасти. Сообщалось, что полицейские безуспешно пытались реанимировать его дефибриллятором, но тот оказался неисправным.

В среду несколько сотен жителей Брюсселя устроили манифестацию памяти Ибрагима, которая вскоре привела к столкновениям с полицией. Демонстранты закидывали сотрудников правоохранительных органов камнями, повредили несколько служебных машин, а также бросили бутылку с зажигательной смесью в полицейский участок. Пожар удалось быстро ликвидировать.

В эпицентре беспорядков оказался кортеж короля Бельгии Филиппа. Полицейские сопроводили его, чтобы оградить от демонстрантов. Монарх не пострадал.