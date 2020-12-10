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Два цвета 2021 года по версии компании Pantone
07:50, 10 декабря 2020
Источник: Meduza
Исследовательский институт Pantone
выбрал
два цвета 2021 года — это «совершенный серый» (Ultimate Gray) и «озаряющий» (Illuminating). «Сочетание стойкого „совершенного серого“ и яркого желтого „озаряющего“ задает позитивный настрой, подкрепленный силой духа», — объяснила выбор 2021 года исполнительный директор Pantone Леатрис Эйсман. Это
второй раз
за более чем 20 лет, когда Pantone выбирает не один, а два цвета года. В 2020-м цветом года по версии Pantone
стал
«классический синий», символизирующий постоянство и доверие. Прогнозы Pantone о цветовых трендах на рынке, по заявлению самого института, оказывают влияние на моду, производство мебели, промышленный и графический дизайн.
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