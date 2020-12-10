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Два цвета 2021 года по версии компании Pantone

Источник: Meduza
Исследовательский институт Pantone <a href="https://www.pantone.com/color-of-the-year-2021" target="_blank">выбрал</a> два цвета 2021 года — это «совершенный серый» (Ultimate Gray) и «озаряющий» (Illuminating). «Сочетание стойкого „совершенного серого“ и яркого желтого „озаряющего“ задает позитивный настрой, подкрепленный силой духа», — объяснила выбор 2021 года исполнительный директор Pantone Леатрис Эйсман. Это <a href="https://time.com/5919001/pantone-color-of-the-year-2021/" target="_blank">второй раз</a> за более чем 20 лет, когда Pantone выбирает не один, а два цвета года. В 2020-м цветом года по версии Pantone <a href="https://meduza.io/short/2019/12/05/tsvet-2020-goda-po-versii-kompanii-pantone" target="_blank">стал</a> «классический синий», символизирующий постоянство и доверие. Прогнозы Pantone о цветовых трендах на рынке, по заявлению самого института, оказывают влияние на моду, производство мебели, промышленный и графический дизайн.
Исследовательский институт Pantone выбрал два цвета 2021 года — это «совершенный серый» (Ultimate Gray) и «озаряющий» (Illuminating). «Сочетание стойкого „совершенного серого“ и яркого желтого „озаряющего“ задает позитивный настрой, подкрепленный силой духа», — объяснила выбор 2021 года исполнительный директор Pantone Леатрис Эйсман. Это второй раз за более чем 20 лет, когда Pantone выбирает не один, а два цвета года. В 2020-м цветом года по версии Pantone стал «классический синий», символизирующий постоянство и доверие. Прогнозы Pantone о цветовых трендах на рынке, по заявлению самого института, оказывают влияние на моду, производство мебели, промышленный и графический дизайн.