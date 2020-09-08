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Новогодние каникулы и майские праздники 2021 года. Календарь

Источник: Meduza
Министерство труда и социальной защиты России <a href="https://meduza.io/news/2020/09/08/mintrud-opublikoval-kalendar-prazdnichnyh-dney-v-2021-godu" target="_blank">опубликовало</a> проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году. Если правительство его утвердит, в России будут 10-дневные новогодние каникулы. На майские праздники россияне будут отдыхать два раза по три дня, в июне — с 12 по 14 число, в ноябре — с 4 по 7. Кроме того, выходным днем будет 31 декабря 2021-го.
Министерство труда и социальной защиты России опубликовало проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году. Если правительство его утвердит, в России будут 10-дневные новогодние каникулы. На майские праздники россияне будут отдыхать два раза по три дня, в июне — с 12 по 14 число, в ноябре — с 4 по 7. Кроме того, выходным днем будет 31 декабря 2021-го.