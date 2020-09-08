Минтруд опубликовал календарь праздничных дней в 2021 году

Министерство труда и социальной защиты РФ представило проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году.

Минтруд предложил перенести выходной день с субботы, 2 января, на пятницу, 5 ноября, выходной с воскресенья, 3 января, — на пятницу, 31 декабря, а с субботы, 20 февраля, — на понедельник, 22 февраля.

Если предложения министерства поддержат, то в 2021 году будут следующие праздничные дни:

с 1 по 10 января;

с 21 по 23 февраля;

с 6 по 8 марта;

с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая;

с 12 по 14 июня;

с 4 по 7 ноября;

31 декабря.

В последние несколько лет на рассмотрение Госдумы неоднократно выносили законопроекты о сокращении новогодних каникул. В июне 2020 года глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 году до трех дней — с 1 по 3 января. Против этого выступала «Единая Россия». О принятии законопроекта не сообщалось.