В Совете Федерации разработали законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году. Как сообщает ТАСС, документ направлен на отзыв в Минтруда.

В законопроекте предлагается сделать неделю с 4 по 8 января 2021 года рабочей за исключением 7 января. Эти меры Кутепов предлагает ввести «в целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций».

В России весь апрель и в период между майскими праздниками действовал так называемый режим нерабочих дней. Большинство организаций были закрыты, однако работникам все равно должны были платить зарплату.

Дополнительно 24 июня и 1 июля в 2020 году объявлены выходными днями из-за парада Победы и голосования по поправкам в Конституцию.