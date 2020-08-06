Перейти к материалам
новости

Перед приговором по делу «Нового величия» активист перерезал горло манекену у здания суда. Бутафорская кровь попала на обвиняемую Анну Павликову

Источник: Meduza
Днем 6 августа у Люблинского суда Москвы перед оглашением приговора по делу «Нового величия» <a href="https://meduza.io/news/2020/08/06/pered-prigovorom-po-delu-novogo-velichiya-u-suda-zaderzhali-aktivistov-v-politseyskoy-forme-odin-iz-nih-pererezal-gorlo-manekenu" target="_blank">устроили акцию</a>: активист в полицейской форме заявил, что «здесь совершается жертвоприношение», и перерезал канцелярским ножом горло манекену. Брызнувшая краска попала на одежду фигурантки дела «Нового величия» Анны Павликовой (на фото). Полиция задержала троих участников акции.
Днем 6 августа у Люблинского суда Москвы перед оглашением приговора по делу «Нового величия» устроили акцию: активист в полицейской форме заявил, что «здесь совершается жертвоприношение», и перерезал канцелярским ножом горло манекену. Брызнувшая краска попала на одежду фигурантки дела «Нового величия» Анны Павликовой (на фото). Полиция задержала троих участников акции.
Евгений Фельдман для «Медузы»