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Перед приговором по делу «Нового величия» активист перерезал горло манекену у здания суда. Бутафорская кровь попала на обвиняемую Анну Павликову
10:06, 6 августа 2020
Источник: Meduza
Днем 6 августа у Люблинского суда Москвы перед оглашением приговора по делу «Нового величия»
устроили акцию
: активист в полицейской форме заявил, что «здесь совершается жертвоприношение», и перерезал канцелярским ножом горло манекену. Брызнувшая краска попала на одежду фигурантки дела «Нового величия» Анны Павликовой (на фото). Полиция задержала троих участников акции.
Евгений Фельдман для «Медузы»
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