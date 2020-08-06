Перед приговором по делу «Нового величия» у суда задержали активистов в полицейской форме. Один из них перерезал горло манекену

У здания Люблинского суда Москвы, где 6 августа планируют огласить приговор по , полиция задержала активиста в полицейской форме, который перерезал горло манекену. Об этом сообщает корреспондент «Медузы».

Активист зачитал стихотворение, которое заканчивалось словами «Здесь совершается жертвоприношение», после чего канцелярским ножом провел по горлу манекена, откуда брызнула красная краска.

Вместе с активистом также задержали двух девушек в форме полиции и мужчину, державшего плакат.