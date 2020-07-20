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В Киеве открыли памятник Павлу Шеремету — в виде смятого листа бумаги. Фотография
08:52, 20 июля 2020
Источник: Meduza
В Киеве в четвертую годовщину гибели журналиста Павла Шеремета открыли его мемориал. Памятник в виде смятого чистого листа бумаги установлен на улице Ивана Франко, неподалеку от места гибели журналиста. Павел Шеремет был убит в 2016 году в результате взрыва бомбы, подложенной под его автомобиль. Спустя три года полиция
арестовала
троих подозреваемых в убийстве. Расследование о заказчиках преступления продолжается.
Александр Гусев / Pacific Press / Shutterstock / Vida Press
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