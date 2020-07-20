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В Киеве открыли памятник Павлу Шеремету — в виде смятого листа бумаги. Фотография

Источник: Meduza
В Киеве в четвертую годовщину гибели журналиста Павла Шеремета открыли его мемориал. Памятник в виде смятого чистого листа бумаги установлен на улице Ивана Франко, неподалеку от места гибели журналиста. Павел Шеремет был убит в 2016 году в результате взрыва бомбы, подложенной под его автомобиль. Спустя три года полиция <a href="https://meduza.io/feature/2019/12/12/na-ukraine-zaderzhali-podozrevaemyh-v-ubiystve-pavla-sheremeta-po-delu-prohodyat-byvshiy-uchastnik-ato-i-vrach-volonter" target="_blank">арестовала</a> троих подозреваемых в убийстве. Расследование о заказчиках преступления продолжается.
В Киеве в четвертую годовщину гибели журналиста Павла Шеремета открыли его мемориал. Памятник в виде смятого чистого листа бумаги установлен на улице Ивана Франко, неподалеку от места гибели журналиста. Павел Шеремет был убит в 2016 году в результате взрыва бомбы, подложенной под его автомобиль. Спустя три года полиция арестовала троих подозреваемых в убийстве. Расследование о заказчиках преступления продолжается.
Александр Гусев / Pacific Press / Shutterstock / Vida Press