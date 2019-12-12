На Украине задержали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета. По делу проходят бывший участник АТО и врач-волонтер Материал дополняется

Следователи на месте убийства Павла Шеремета, 20 июля 2016 года Валентин Огиренко / AFP / Scanpix / LETA

Полиция Украины задержала подозреваемых в журналиста Павла Шеремета. Об этом в фейсбуке сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков. В 17 часов (по киевскому времени) 12 декабря министерство начало брифинг для журналистов. На него пришли президент Украины Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка.

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В причастности к убийству Шеремета подозревают рок-музыканта и бывшего участника АТО Андрея Антоненко. Он рассказал в фейсбуке, что ему «предъявляют убийство Шеремета». По словам Антоненко, у него должен пройти обыск. В интервью журналистам Антоненко сообщил, что не понимает, почему его подозревают в убийстве. Он отметил, что даже не помнит, когда был убит Шеремет. Антоненко известен как основатель группы Riffmaster, бывший участник украинской операции (АТО) в Донбассе и автор гимна сил Специальных операций Украины.

В соучастии в убийстве подозревают волонтера и врача Юлию Кузьменко. Адвокат Влад Добош сообщил в фейсбуке, что ее задержали «за какое-то убийство». Предположительно, речь идет именно об убийстве Шеремета. Юлия Кузьменко работает в Научно-практическом центре детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины.

МВД считает основной версией убийства Шеремета дестабилизацию ситуации на Украине, сообщил на брифинге для журналистов начальник криминальной полиции Евгений Коваль.

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Александр Бакланов