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Как выглядит Солнце с рекордно близкого расстояния. Фотография
07:52, 17 июля 2020
Источник: Meduza
Европейское космическое агентство и NASA
опубликовали
снимки Солнца,
сделанные
с рекордно близкого расстояния — 77 миллионов километров. Это примерно половина дистанции между Солнцем и Землей. Фотографии, на которых ученые увидели многочисленные микровспышки на Солнце (их назвали «кострами»), прислал зонд Solar Orbiter. Его
отправили
в космос в феврале 2020 года, он рассчитан на работу в течение семи лет. После 2021 года Solar Orbiter подойдет к Солнцу на расстояние в 42 миллиона километров — и окажется ближе к звезде, чем Меркурий. А после 2025 года аппарат
получит возможность
впервые увидеть полюса Солнца.
Solar Orbiter/EUI Team (ESA & NASA); CSL, IAS, MPS, PMOD/WRC, ROB, UCL/MSSL
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