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Как выглядит Солнце с рекордно близкого расстояния. Фотография

Источник: Meduza
Европейское космическое агентство и NASA <a href="https://www.nasa.gov/feature/goddard/2020/solar-orbiter-returns-first-data-snaps-closest-pictures-of-the-sun" target="_blank">опубликовали</a> снимки Солнца, <a href="https://www.esa.int/Newsroom/Press_Releases/Call_for_Media_ESA_to_reveal_first_images_from_Solar_Orbiter" target="_blank">сделанные</a> с рекордно близкого расстояния — 77 миллионов километров. Это примерно половина дистанции между Солнцем и Землей. Фотографии, на которых ученые увидели многочисленные микровспышки на Солнце (их назвали «кострами»), прислал зонд Solar Orbiter. Его <a href="https://www.nasa.gov/press-release/solar-orbiter-launch-takes-solar-science-to-new-heights" target="_blank">отправили</a> в космос в феврале 2020 года, он рассчитан на работу в течение семи лет. После 2021 года Solar Orbiter подойдет к Солнцу на расстояние в 42 миллиона километров — и окажется ближе к звезде, чем Меркурий. А после 2025 года аппарат <a href="https://meduza.io/news/2020/02/10/zond-solar-orbiter-otpravili-k-solntsu-radi-ponimaniya-11-letnih-tsiklov-ego-aktivnosti-eto-pervyy-apparat-kotoryy-uvidit-polyusa-zvezdy" target="_blank">получит возможность</a> впервые увидеть полюса Солнца.
Европейское космическое агентство и NASA опубликовали снимки Солнца, сделанные с рекордно близкого расстояния — 77 миллионов километров. Это примерно половина дистанции между Солнцем и Землей. Фотографии, на которых ученые увидели многочисленные микровспышки на Солнце (их назвали «кострами»), прислал зонд Solar Orbiter. Его отправили в космос в феврале 2020 года, он рассчитан на работу в течение семи лет. После 2021 года Solar Orbiter подойдет к Солнцу на расстояние в 42 миллиона километров — и окажется ближе к звезде, чем Меркурий. А после 2025 года аппарат получит возможность впервые увидеть полюса Солнца.
Solar Orbiter/EUI Team (ESA & NASA); CSL, IAS, MPS, PMOD/WRC, ROB, UCL/MSSL