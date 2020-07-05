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На Гран-при «Формулы-1» в Австрии пилоты преклонили колено в знак протеста против расизма. Даниил Квят и еще пять человек отказались. Фотография
14:24, 5 июля 2020
Источник: Meduza
Пилоты «Формулы-1» перед началом Гран-при Австрии договорились
преклонить колено
в знак протеста против расизма и солидарности с движением Black Lives Matter. Шестеро пилотов, в том числе россиянин Даниил Квят, Макс Ферстаппен из Нидерландов и Шарль Леклер из Монако отказались присоединиться к акции. «Я считаю, что факты и поведение в нашей повседневной жизни более важны, чем формальные жесты», —
написал
Леклер в твиттере, подчеркнув, что «не менее, чем другие, привержен борьбе с расизмом». При этом пилоты, отказавшиеся встать на колено, вышли на стартовую решетку в футболках с надписью «Конец расизму».
Dan Istitene / AFP / Scanpix / LETA
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