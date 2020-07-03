Перейти к материалам
новости

Почему в КНДР нет коронавируса? Отвечает Ким Чен Ын

Источник: Meduza
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын <a href="https://tass.ru/obschestvo/8875671" target="_blank">заявил</a>, что, «несмотря на кризис в области здравоохранения во всем мире», КНДР удалось не допустить распространения «зловредного вируса» на своей территории. Этот «выдающийся успех», цитирует Ким Чен Ына агентство ЦТАК, был достигнут благодаря ЦК Трудовой партии и сознательности народа Северной Кореи. Ранее американские военные <a href="https://meduza.io/feature/2020/05/11/ofitsialno-v-kndr-net-zabolevshih-covid-19-no-severnaya-koreya-nachala-prinimat-pomosch-dlya-borby-s-epidemiey" target="_blank">подозревали</a>, что в КНДР все же есть случаи коронавирусной инфекции. Кроме того, официальный Пхеньян принимал от других стран помощь для борьбы с эпидемией.
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что, «несмотря на кризис в области здравоохранения во всем мире», КНДР удалось не допустить распространения «зловредного вируса» на своей территории. Этот «выдающийся успех», цитирует Ким Чен Ына агентство ЦТАК, был достигнут благодаря ЦК Трудовой партии и сознательности народа Северной Кореи. Ранее американские военные подозревали, что в КНДР все же есть случаи коронавирусной инфекции. Кроме того, официальный Пхеньян принимал от других стран помощь для борьбы с эпидемией.

Фото в анонсе: Kim Won Jin / AFP / Scanpix / LETA