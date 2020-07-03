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Почему в КНДР нет коронавируса? Отвечает Ким Чен Ын
06:47, 3 июля 2020
Источник: Meduza
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын
заявил
, что, «несмотря на кризис в области здравоохранения во всем мире», КНДР удалось не допустить распространения «зловредного вируса» на своей территории. Этот «выдающийся успех», цитирует Ким Чен Ына агентство ЦТАК, был достигнут благодаря ЦК Трудовой партии и сознательности народа Северной Кореи. Ранее американские военные
подозревали
, что в КНДР все же есть случаи коронавирусной инфекции. Кроме того, официальный Пхеньян принимал от других стран помощь для борьбы с эпидемией.
Фото в анонсе: Kim Won Jin / AFP / Scanpix / LETA
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