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Почему в России голосуют на лавочках и в беседках детских садов? Отвечает Дмитрий Песков
09:36, 30 июня 2020
Источник: Meduza
В Кремле не считают главным «вопрос антуража» — то, как выглядит голосование по поправкам к Конституции в некоторых регионах. Как заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, прежде всего важна эффективность этого голосования и «возможность реализовать право на волеизъявление». С началом голосования 25 июня в соцсетях
стали активно публиковать
фото и видео избирательных участков, организованных прямо у подъездов жилых домов, на лавочках, в беседках детских садов и даже в багажнике автомобиля. Ранее ЦИК рекомендовал в целях профилактики рисков, связанных с коронавирусом, проводить голосование на открытом воздухе, если это возможно.
Фото в анонсе: Александр Рюмин / ТАСС / Scanpix / LETA
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