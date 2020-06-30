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Почему в России голосуют на лавочках и в беседках детских садов? Отвечает Дмитрий Песков

Источник: Meduza
В Кремле не считают главным «вопрос антуража» — то, как выглядит голосование по поправкам к Конституции в некоторых регионах. Как заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, прежде всего важна эффективность этого голосования и «возможность реализовать право на волеизъявление». С началом голосования 25 июня в соцсетях <a href="https://meduza.io/shapito/2020/06/25/tvitter-seychas-vyglyadit-tak-ahahaha-oni-chto-golosuyut-v-bagazhnike-i-na-penkah-ihihihhi-pogodite-rano-smeetes-vse-po-zakonu" target="_blank">стали активно публиковать</a> фото и видео избирательных участков, организованных прямо у подъездов жилых домов, на лавочках, в беседках детских садов и даже в багажнике автомобиля. Ранее ЦИК рекомендовал в целях профилактики рисков, связанных с коронавирусом, проводить голосование на открытом воздухе, если это возможно.
В Кремле не считают главным «вопрос антуража» — то, как выглядит голосование по поправкам к Конституции в некоторых регионах. Как заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, прежде всего важна эффективность этого голосования и «возможность реализовать право на волеизъявление». С началом голосования 25 июня в соцсетях стали активно публиковать фото и видео избирательных участков, организованных прямо у подъездов жилых домов, на лавочках, в беседках детских садов и даже в багажнике автомобиля. Ранее ЦИК рекомендовал в целях профилактики рисков, связанных с коронавирусом, проводить голосование на открытом воздухе, если это возможно.

Фото в анонсе: Александр Рюмин / ТАСС / Scanpix / LETA