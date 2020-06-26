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Кирилл Серебренников после оглашения приговора по делу «Седьмой студии». Фотография

Источник: Meduza
Мещанский суд Москвы 26 июня <a href="https://meduza.io/live/2020/06/26/delo-sedmoy-studii-hronika" target="_blank">вынес приговор</a> по делу «Седьмой студии». Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский и Юрий Итин получили условные сроки, Софью Апфельбаум освободили от наказания. Защита Серебренникова уже заявила, что будет обжаловать приговор.
Мещанский суд Москвы 26 июня вынес приговор по делу «Седьмой студии». Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский и Юрий Итин получили условные сроки, Софью Апфельбаум освободили от наказания. Защита Серебренникова уже заявила, что будет обжаловать приговор.
Кирилл Кудрявцев / AFP / Scanpix / LETA