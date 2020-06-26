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Кирилл Серебренников после оглашения приговора по делу «Седьмой студии». Фотография
14:22, 26 июня 2020
Источник: Meduza
Мещанский суд Москвы 26 июня
вынес приговор
по делу «Седьмой студии». Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский и Юрий Итин получили условные сроки, Софью Апфельбаум освободили от наказания. Защита Серебренникова уже заявила, что будет обжаловать приговор.
Кирилл Кудрявцев / AFP / Scanpix / LETA
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