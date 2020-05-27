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Акция протеста в Миннеаполисе после смерти афроамериканца при задержании полицией. Фотография
09:33, 27 мая 2020
Источник: Meduza
В городе Миннеаполис, штат Миннесота, афроамериканец, подозреваемый в попытке использовать поддельный чек в магазине, умер во время задержания. Полицейский прижимал его шею к земле несколько минут, несмотря на то, что подозреваемый говорил, что не может дышать. Жители города
устроили акцию протеста
возле полицейского участка, где служили проводившие задержание. Проводится расследование произошедшего с участием ФБР. Полицейские, участвовавшие в задержании, уже уволены.
Stephen Maturen / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA
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