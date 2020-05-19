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Музеи Рима открылись после двухмесячного карантина. Фотография
13:54, 19 мая 2020
Источник: Meduza
В Италии для посетителей открыли музеи впервые после двухмесячного карантина, введенного из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Заработала в числе прочих Галерея Боргезе в Риме. Посмотреть на достопримечательности пока могут только местные жители, границы Италии остаются закрытыми
до 3 июня
.
Tiziana Fabi / AFP / Scanpix / LETA
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