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Музеи Рима открылись после двухмесячного карантина. Фотография

Источник: Meduza
В Италии для посетителей открыли музеи впервые после двухмесячного карантина, введенного из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Заработала в числе прочих Галерея Боргезе в Риме. Посмотреть на достопримечательности пока могут только местные жители, границы Италии остаются закрытыми <a href="https://meduza.io/news/2020/05/16/italiya-s-3-iyunya-snimet-ogranicheniya-na-v-ezd-i-vyezd-iz-strany" target="_blank">до 3 июня</a>.
В Италии для посетителей открыли музеи впервые после двухмесячного карантина, введенного из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Заработала в числе прочих Галерея Боргезе в Риме. Посмотреть на достопримечательности пока могут только местные жители, границы Италии остаются закрытыми до 3 июня.
Tiziana Fabi / AFP / Scanpix / LETA