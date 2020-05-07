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В городе Ухань открылись школы. Вот как теперь проходят уроки

Источник: Meduza
Китайский город Ухань, где в конце 2019 года произошла первая массовая вспышка COVID-19, возвращается к почти обычной жизни. 6 мая в Ухани возобновились занятия в старших классах школ. Жесткий карантин в городе снят еще в начале апреля, но повышенные меры безопасности по-прежнему в силе, и в классах ученики сидят в масках и за защитными перегородками. В некоторых других школах Китая, чтобы обеспечить безопасное расстояние между учениками, используют <a href="https://meduza.io/video/2020/04/27/v-kitae-shkolniki-nosyat-golovnye-ubory-devyatogo-veka-oni-pomogayut-soblyudat-im-distantsiyu" target="_blank">более творческие методы</a>.
Китайский город Ухань, где в конце 2019 года произошла первая массовая вспышка COVID-19, возвращается к почти обычной жизни. 6 мая в Ухани возобновились занятия в старших классах школ. Жесткий карантин в городе снят еще в начале апреля, но повышенные меры безопасности по-прежнему в силе, и в классах ученики сидят в масках и за защитными перегородками. В некоторых других школах Китая, чтобы обеспечить безопасное расстояние между учениками, используют более творческие методы.
Xiao Yijiu / Xinhua / Sipa / Scanpix / LETA