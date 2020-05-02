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Ким Чен Ын появился на публике впервые за 20 дней. Фотография

Источник: Meduza
Государственное информационное агентство Северной Кореи ЦТАК 2 мая <a href="https://meduza.io/news/2020/05/02/smi-severnoy-korei-soobschili-o-poyavlenii-kim-chen-yna-na-publike-vpervye-za-20-dney" target="_blank">сообщило</a>, что лидер страны Ким Чен Ын накануне открыл завод фосфорных удобрений в городе Сунчхон, и опубликовало его фотографию. До этого ЦТАК не <a href="http://www.kcna.kp/kcna.user.special.getArticlePage.kcmsf" target="_blank">выкладывало</a> снимки Ким Чен Ына с 12 апреля. Долгое отсутствие северокорейского лидера на публике спровоцировало слухи о его <a href="https://meduza.io/news/2020/04/21/cnn-soobschil-ob-uhudshenii-sostoyaniya-zdorovya-kim-chen-yna-posle-operatsii" target="_blank">болезни</a> и даже смерти (Южная Корея предположения о смерти Кима отвергала, а спутниковые снимки <a href="https://www.reuters.com/article/us-northkorea-politics-train/train-possibly-belonging-to-north-korean-leader-spotted-in-resort-town-think-tank-idUSKCN2270TF" target="_blank">показывали</a>, что персональный поезд лидера КНДР находится возле его курортной резиденции). Иностранные СМИ не были допущены на церемонию открытия завода в Сунчхоне и не могут подтвердить подлинность сообщения и фотографии ЦТАК. При этом северокорейская газета «Нодон синмун» <a href="http://www.rodong.rep.kp/ko/index.php?strPageID=SF01_02_02&amp;newsID=2020-05-02-0001_photo" target="_blank">выложила</a> еще несколько снимков Кима, на некоторых видна дата мероприятия — 1 мая 2020 года, <a href="https://ria.ru/20200502/1570879833.html" target="_blank">обратило внимание</a> РИА Новости.
Государственное информационное агентство Северной Кореи ЦТАК 2 мая сообщило, что лидер страны Ким Чен Ын накануне открыл завод фосфорных удобрений в городе Сунчхон, и опубликовало его фотографию. До этого ЦТАК не выкладывало снимки Ким Чен Ына с 12 апреля. Долгое отсутствие северокорейского лидера на публике спровоцировало слухи о его болезни и даже смерти (Южная Корея предположения о смерти Кима отвергала, а спутниковые снимки показывали, что персональный поезд лидера КНДР находится возле его курортной резиденции). Иностранные СМИ не были допущены на церемонию открытия завода в Сунчхоне и не могут подтвердить подлинность сообщения и фотографии ЦТАК. При этом северокорейская газета «Нодон синмун» выложила еще несколько снимков Кима, на некоторых видна дата мероприятия — 1 мая 2020 года, обратило внимание РИА Новости.
KCNA / Reuters / Scanpix / LETA