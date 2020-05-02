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Ким Чен Ын появился на публике впервые за 20 дней. Фотография
08:35, 2 мая 2020
Источник: Meduza
Государственное информационное агентство Северной Кореи ЦТАК 2 мая
сообщило
, что лидер страны Ким Чен Ын накануне открыл завод фосфорных удобрений в городе Сунчхон, и опубликовало его фотографию. До этого ЦТАК не
выкладывало
снимки Ким Чен Ына с 12 апреля. Долгое отсутствие северокорейского лидера на публике спровоцировало слухи о его
болезни
и даже смерти (Южная Корея предположения о смерти Кима отвергала, а спутниковые снимки
показывали
, что персональный поезд лидера КНДР находится возле его курортной резиденции). Иностранные СМИ не были допущены на церемонию открытия завода в Сунчхоне и не могут подтвердить подлинность сообщения и фотографии ЦТАК. При этом северокорейская газета «Нодон синмун»
выложила
еще несколько снимков Кима, на некоторых видна дата мероприятия — 1 мая 2020 года,
обратило внимание
РИА Новости.
KCNA / Reuters / Scanpix / LETA
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