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Когда россияне смогут путешествовать за границу? Отвечает Валентина Матвиенко

Источник: Meduza
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко <a href="https://www.youtube.com/watch?v=8T9SFZDP60Q" target="_blank">считает</a>, что жители России смогут возобновить зарубежные поездки через год. Она объяснила, что Россия и другие страны не скоро снимут ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19, «не так быстро наладится коммуникация, воздушное сообщение». Ранее о том, что международное авиасообщение может возобновиться к апрелю 2021 года, <a href="https://meduza.io/news/2020/04/23/vladelets-s7-sprognoziroval-vozobnovlenie-mezhdunarodnogo-aviasoobscheniya-v-aprele-2021-goda" target="_blank">заявил</a> основной владелец авиакомпании S7 Владислав Филев.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что жители России смогут возобновить зарубежные поездки через год. Она объяснила, что Россия и другие страны не скоро снимут ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19, «не так быстро наладится коммуникация, воздушное сообщение». Ранее о том, что международное авиасообщение может возобновиться к апрелю 2021 года, заявил основной владелец авиакомпании S7 Владислав Филев.

Фото в анонсе: Марина Лысцева / ТАСС / Scanpix / LETA