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Когда россияне смогут путешествовать за границу? Отвечает Валентина Матвиенко
12:57, 24 апреля 2020
Источник: Meduza
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
считает
, что жители России смогут возобновить зарубежные поездки через год. Она объяснила, что Россия и другие страны не скоро снимут ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19, «не так быстро наладится коммуникация, воздушное сообщение». Ранее о том, что международное авиасообщение может возобновиться к апрелю 2021 года,
заявил
основной владелец авиакомпании S7 Владислав Филев.
Фото в анонсе: Марина Лысцева / ТАСС / Scanpix / LETA
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