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Пикеты возле Кремля против обнуления президентских сроков Владимира Путина. Фотография
18:21, 10 марта 2020
Источник: Meduza
Вечером 10 марта около 100 человек вышли на одиночные пикеты к памятнику князю Владимиру возле Кремля, протестуя против возможного
обнуления президентских сроков
для действующего президента Владимира Путина. Как
сообщает
«Новая газета», участники по очереди выходят к памятнику, передавая друг другу плакат с надписью «НЕТ». Ранее 10 марта Госдума приняла поправку об обнулении сроков Путина. Сам президент заявил, что это будет допустимо, если снятие ограничений поддержит Конституционный суд.
Сергей Фадеичев / ТАСС / Scanpix / LETA
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