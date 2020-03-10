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Пикеты возле Кремля против обнуления президентских сроков Владимира Путина. Фотография

Источник: Meduza
Вечером 10 марта около 100 человек вышли на одиночные пикеты к памятнику князю Владимиру возле Кремля, протестуя против возможного <a href="https://meduza.io/paragraph/2020/03/10/putin-smozhet-ostatsya-u-vlasti-do-2036-goda-ot-idei-do-prinyatogo-zakonoproekta-vsego-pyat-chasov" target="_blank">обнуления президентских сроков</a> для действующего президента Владимира Путина. Как <a href="https://novayagazeta.ru/news/2020/03/10/159678-v-moskve-u-pamyatnika-knyazyu-vladimiru-nachalis-pikety-protiv-vozmozhnogo-obnuleniya-srokov-putina" target="_blank">сообщает</a> «Новая газета», участники по очереди выходят к памятнику, передавая друг другу плакат с надписью «НЕТ». Ранее 10 марта Госдума приняла поправку об обнулении сроков Путина. Сам президент заявил, что это будет допустимо, если снятие ограничений поддержит Конституционный суд.
Вечером 10 марта около 100 человек вышли на одиночные пикеты к памятнику князю Владимиру возле Кремля, протестуя против возможного обнуления президентских сроков для действующего президента Владимира Путина. Как сообщает «Новая газета», участники по очереди выходят к памятнику, передавая друг другу плакат с надписью «НЕТ». Ранее 10 марта Госдума приняла поправку об обнулении сроков Путина. Сам президент заявил, что это будет допустимо, если снятие ограничений поддержит Конституционный суд.
Сергей Фадеичев / ТАСС / Scanpix / LETA