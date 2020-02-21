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Говорят, россияне боятся ухода Путина. А что думают в Кремле?

Источник: Meduza
20 февраля близкий к Кремлю Центр политической конъюнктуры опубликовал доклад «Уйти нельзя остаться», посвященный страхам россиян в связи с возможным уходом Владимира Путина с поста президента РФ. Опрошенные политологами россияне заявили, что из-за ухода Путина <a href="https://meduza.io/news/2020/02/21/tsentr-politicheskoy-kon-yunktury-rossiyane-boyatsya-borby-za-vlast-i-peredela-sobstvennosti-v-sluchae-uhoda-putina" target="_blank">опасаются</a> нового передела собственности и обострения борьбы за власть. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков удивился самому факту исследования, поскольку Путин находится в самом начале своего электорального срока, а «эвентуальные страхи россиян» оставил без комментариев.
20 февраля близкий к Кремлю Центр политической конъюнктуры опубликовал доклад «Уйти нельзя остаться», посвященный страхам россиян в связи с возможным уходом Владимира Путина с поста президента РФ. Опрошенные политологами россияне заявили, что из-за ухода Путина опасаются нового передела собственности и обострения борьбы за власть. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков удивился самому факту исследования, поскольку Путин находится в самом начале своего электорального срока, а «эвентуальные страхи россиян» оставил без комментариев.

Фото в анонсе: Александр Земляниченко / AP / Scanpix / LE