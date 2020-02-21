Центр политической конъюнктуры: россияне боятся борьбы за власть и передела собственности в случае ухода Путина

подготовил доклад «Уйти нельзя остаться» о рисках и страхах россиян из-за возможного ухода Владимира Путина с поста президента.

В ходе исследования сотрудники центра опросили 29 января четыре фокус-группы в Москве, Перми, Волгограде и Иркутске, сообщает РБК, ссылаясь на доклад.

Согласно результатам исследования, больше всего опрошенные боятся обострения борьбы за власть, нового передела собственности, отмены нацпроектов, снижения социальных обязательств государства, потери авторитета России в мире и утраты преемственности власти.

Менее выражены такие страхи как обострение межнациональных конфликтов и сепаратистских настроений, рост коррупции и нарастание угрозы со стороны США. К периферийным страхам центр отнес ухудшение экономической ситуации, снижение обороноспособности, возможность олигархического реванша и острого гражданского конфликта, а также войны с НАТО.

Центр политической конъюнктуры отметил, что сценарии политического будущего Владимира Путина начали обсуждать после старта в январе. В начале февраля Путин сообщил, что предложил внести поправки в Конституцию не для того, чтобы продлить свои полномочия, заканчивающиеся в 2024 году, а потому что они «продиктованы жизнью».