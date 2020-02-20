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В Эфиопию вернулась корона XVIII века, которую считали потерянной больше 20 лет. Фотография
15:13, 20 февраля 2020
Источник: Meduza
В Эфиопию
вернулся
уникальный артефакт — литургическая корона XVIII века, которая долго считалась потерянной. Реликвию вывезли за границу в 1990-х годах. Тогда же ее случайно
нашел
Сирак Асфо — эфиопский эмигрант, который уехал в Нидерланды и принимал у себя соотечественников. Асфо увидел корону у одного из своих гостей, понял, что она украдена, и убедил отдать артефакт ему. Он хотел вернуть корону в Эфиопию, но долго не решался это сделать из-за нестабильной политической ситуации на родине. Асфо тайно хранил реликвию у себя дома и только через 21 год передал ее эфиопским властям. 20 февраля он вручил корону премьер-министру Эфиопии Абию Ахмед Али (справа на фото).
The Office of Prime Minister Abiy Ahmed / AP / Scanpix / LETA
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