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В Эфиопию вернулась корона XVIII века, которую считали потерянной больше 20 лет. Фотография

Источник: Meduza
В Эфиопию <a href="https://twitter.com/AbiyAhmedAli/status/1230400669372362752" target="_blank">вернулся</a> уникальный артефакт — литургическая корона XVIII века, которая долго считалась потерянной. Реликвию вывезли за границу в 1990-х годах. Тогда же ее случайно <a href="https://meduza.io/feature/2019/10/04/vyhodets-iz-efiopii-reshil-vernut-na-rodinu-koronu-xviii-veka-on-spas-ee-ot-kontrabandista-i-20-let-hranil-doma" target="_blank">нашел</a> Сирак Асфо — эфиопский эмигрант, который уехал в Нидерланды и принимал у себя соотечественников. Асфо увидел корону у одного из своих гостей, понял, что она украдена, и убедил отдать артефакт ему. Он хотел вернуть корону в Эфиопию, но долго не решался это сделать из-за нестабильной политической ситуации на родине. Асфо тайно хранил реликвию у себя дома и только через 21 год передал ее эфиопским властям. 20 февраля он вручил корону премьер-министру Эфиопии Абию Ахмед Али (справа на фото).
В Эфиопию вернулся уникальный артефакт — литургическая корона XVIII века, которая долго считалась потерянной. Реликвию вывезли за границу в 1990-х годах. Тогда же ее случайно нашел Сирак Асфо — эфиопский эмигрант, который уехал в Нидерланды и принимал у себя соотечественников. Асфо увидел корону у одного из своих гостей, понял, что она украдена, и убедил отдать артефакт ему. Он хотел вернуть корону в Эфиопию, но долго не решался это сделать из-за нестабильной политической ситуации на родине. Асфо тайно хранил реликвию у себя дома и только через 21 год передал ее эфиопским властям. 20 февраля он вручил корону премьер-министру Эфиопии Абию Ахмед Али (справа на фото).
The Office of Prime Minister Abiy Ahmed / AP / Scanpix / LETA