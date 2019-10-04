Выходец из Эфиопии решил вернуть на родину корону XVIII века. Он спас ее от контрабандиста и 20 лет хранил дома

Сирак Асфо (слева) и Артур Бранд позируют возле короны из Эфиопии, 27 сентября 2019 года Jan Hennop / AFP / Scanpix / LETA

Сотрудник правительства Нидерландов Сирак Асфо, который еще в 1970-х годах эмигрировал из Эфиопии из-за репрессий, более 20 лет прятал в своей квартире уникальный артефакт — старинную эфиопскую корону для богослужений. Он опасался за сохранность артефакта на родине и решил вернуть его только после того, как в Эфиопии сменилось правительство, пишут The New York Times и BBC.

Асфо бежал из Эфиопии в Нидерланды в 1978 году, спасаясь от «Красного террора» — массовых репрессий, который проводила в стране военная коммунистическая диктатура. Оказавшись в Европе, Асфо принимал у себя соотечественников, которые, как и он, вынуждены были покинуть родину. В 1998 году в сумке одного из своих гостей Асфо случайно заметил старинную литургическую корону. Такие головные уборы в Эфиопии используются для .

«Я не мог поверить своим глазам. Я чувствовал себя преданным. Использовать мой дом для контрабанды культурного наследия из Эфиопии?», — так Асфо описал свои ощущения в разговоре с The New York Times. Он предположил, что корона была украдена, и забрал ее. Как на это отреагировал его гость, издание не пишет, однако отмечает, что Асфо не называет имя этого человека из опасений за его безопасность.

Африканец не знал, что делать с артефактом. Он не хотел отдавать его властям Нидерландов, потому что боялся, что те не захотят возвращать реликвию в Эфиопию. Идея передать корону эфиопскому правительству ему тоже не нравилась: в стране была нестабильная политическая ситуация, и Асфо опасался, что корону могут украсть снова. Африканец не решался рассказать о своей находке кому-то из знакомых и спрашивал совета на интернет-форумах (это оказалось бесполезно). В итоге он спрятал корону у себя дома до лучших времен.

Асфо решил, что они наступили, в 2018 году — когда в Эфиопии сменилось правительство. Он связался с голландским арт-детективом Артуром Брендом, которого называют «Индианой Джонсом в мире искусства». Тот поместил корону в безопасное место и рассказал про артефакт полиции Нидерландов. «Я объяснил Асфо, что или корона пропадет, или он сам пропадет, если ничего не предпримет», — рассказал Бранд BBC.

Недавно корону изучил Якопо Гниши — научный сотрудник Оксфордского университета, специализирующийся на эфиопских артефактах. Он пришел к выводу, что она является подлинной. По его мнению, в мире существует около 20 таких корон. Реликвию использовали для ритуалов в церкви деревни Челекот возле границы с Эритреей.

Гниши нашел фотографию 1993 года, на которой изображен священник в этой короне. По оценке эксперта, стоимость артефакта — от 40 до 50 тысяч евро. Таким образом, корона является одной из самых дорогих реликвий Эфиопии. BBC пишет, что она относится к XVIII веку. Вероятно, храму ее подарил один из самых могущественных военачальников Эфиопии того времени по имени Вельде Селласе.

На короне изображена Святая Троица, а также ученики Иисуса Христа. «Это удивительное произведение искусства. Корона очень большая, и я сочувствую людям, которым приходилось носить ее на голове, потому что уже через пару часов у них наверняка начинала болеть шея», — отмечает Брандо.

Сейчас голландские и эфиопские власти обсуждают процесс возвращения короны на родину. Пока неизвестно, где будет храниться артефакт — в церкви, откуда его украли, или в музее. Сам Сирак Асфо хочет, чтобы корона была выставлена в Национальном музее Эфиопии в Аддис-Абебе. «Это самое безопасное место для нее. Но я верю, что эфиопское правительство о ней позаботится», — сказал он.

Владислав Шушурихин