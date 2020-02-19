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Алсу — о покупке голосов для своей дочери в шоу «Голос». Цитата
12:23, 19 февраля 2020
Источник: Meduza
Певица Алсу в
интервью
Ксении Собчак заявила, что покупала голоса для своей дочери Микеллы Абрамовой в финале шоу «Голос» — при этом певица подчеркнула, что делала это в рамках правил, которые позволяли до 20 раз голосовать с одного и того же номера телефона. Она также сообщила, что агитировала голосовать своих родственников и поклонников в социальных сетях — что тоже не запрещено правилами. При этом Алсу заявила, что ничего не знает
о накрутках голосов
, из-за которых результаты голосования были аннулированы.
Фото в анонсе: Mladen Antonov / AFP
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