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Алсу — о покупке голосов для своей дочери в шоу «Голос». Цитата

Источник: Meduza
Певица Алсу в <a href="https://www.youtube.com/watch?v=EnZfHD-vqWc" target="_blank">интервью</a> Ксении Собчак заявила, что покупала голоса для своей дочери Микеллы Абрамовой в финале шоу «Голос» — при этом певица подчеркнула, что делала это в рамках правил, которые позволяли до 20 раз голосовать с одного и того же номера телефона. Она также сообщила, что агитировала голосовать своих родственников и поклонников в социальных сетях — что тоже не запрещено правилами. При этом Алсу заявила, что ничего не знает <a href="https://meduza.io/news/2019/05/16/group-ib-ob-yavila-o-nakrutke-golosov-v-finale-proekta-golos-deti" target="_blank">о накрутках голосов</a>, из-за которых результаты голосования были аннулированы.
Певица Алсу в интервью Ксении Собчак заявила, что покупала голоса для своей дочери Микеллы Абрамовой в финале шоу «Голос» — при этом певица подчеркнула, что делала это в рамках правил, которые позволяли до 20 раз голосовать с одного и того же номера телефона. Она также сообщила, что агитировала голосовать своих родственников и поклонников в социальных сетях — что тоже не запрещено правилами. При этом Алсу заявила, что ничего не знает о накрутках голосов, из-за которых результаты голосования были аннулированы.

Фото в анонсе: Mladen Antonov / AFP