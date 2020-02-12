Перейти к материалам
шапито

Мыши дерутся на станции метро. Фотография

Источник: Meduza
Победителем <a href="https://www.facebook.com/WildlifePhotographerOfTheYear/photos/a.608727629181290/2668127506574615/?type=3&amp;theater" target="_blank">зрительского голосования</a> в конкурсе на лучшее фото дикой природы, который проводит Лондонский музей естествознания, стал британский фотограф Сэм Роули, снявший драку двух мышей за брошенную еду в метро Лондона. По <a href="https://www.nhm.ac.uk/discover/news/2020/february/wildlife-photographer-of-the-year-lumix-peoples-choice-winner.html?utm_source=tw-image-post-20200212-ak&amp;utm_medium=social&amp;utm_campaign=wpy55-competition" target="_blank">словам</a> самого фотографа, он делал различные снимки мышей на станциях метро в течение пяти дней. Роули рассказал, что конфликт между мышами длился меньше секунды, после чего победитель убежал вместе с добычей. Обладателя главной награды ежегодного конкурса на лучшую фотографию дикой природы объявили еще в октябре. <a href="https://meduza.io/short/2019/10/16/lisa-napadaet-na-surka-luchshee-foto-dikoy-prirody-2019-goda" target="_blank">Вот этот снимок</a>.
Победителем зрительского голосования в конкурсе на лучшее фото дикой природы, который проводит Лондонский музей естествознания, стал британский фотограф Сэм Роули, снявший драку двух мышей за брошенную еду в метро Лондона. По словам самого фотографа, он делал различные снимки мышей на станциях метро в течение пяти дней. Роули рассказал, что конфликт между мышами длился меньше секунды, после чего победитель убежал вместе с добычей. Обладателя главной награды ежегодного конкурса на лучшую фотографию дикой природы объявили еще в октябре. Вот этот снимок.
Sam Rowley / Wildlife Photographer of the Year