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Мыши дерутся на станции метро. Фотография
14:44, 12 февраля 2020
Источник: Meduza
Победителем
зрительского голосования
в конкурсе на лучшее фото дикой природы, который проводит Лондонский музей естествознания, стал британский фотограф Сэм Роули, снявший драку двух мышей за брошенную еду в метро Лондона. По
словам
самого фотографа, он делал различные снимки мышей на станциях метро в течение пяти дней. Роули рассказал, что конфликт между мышами длился меньше секунды, после чего победитель убежал вместе с добычей. Обладателя главной награды ежегодного конкурса на лучшую фотографию дикой природы объявили еще в октябре.
Вот этот снимок
.
Sam Rowley / Wildlife Photographer of the Year
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