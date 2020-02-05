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Минсельхоз — о возможном дефиците чеснока из-за коронавируса. Цитата
08:30, 5 февраля 2020
Источник: Meduza
Заместитель министра сельского хозяйства Максим Увайдов
заявил
, что сокращение поставок продуктов из Китая не приведет к дефициту чеснока, который
прогнозируют
аналитики Россельхозбанка. По его словам, Россия не собирается запрещать поставки продовольствия из КНР из-за распространения новой
коронавирусной инфекции
. Чиновник не стал отвечать журналистам на вопрос, передается ли коронавирус 2019-nCoV через продукты.
Фото в анонсе: Matthew Pilachowski / Unsplash
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