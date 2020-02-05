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Минсельхоз — о возможном дефиците чеснока из-за коронавируса. Цитата

Источник: Meduza
Заместитель министра сельского хозяйства Максим Увайдов <a href="https://www.interfax.ru/russia/694114" target="_blank">заявил</a>, что сокращение поставок продуктов из Китая не приведет к дефициту чеснока, который <a href="https://www.vedomosti.ru/society/news/2020/02/04/822236-koronavirus-mozhet-vizvat-defitsit-chesnoka" target="_blank">прогнозируют</a> аналитики Россельхозбанка. По его словам, Россия не собирается запрещать поставки продовольствия из КНР из-за распространения новой <a href="https://meduza.io/news/2020/02/05/ot-novoy-koronavirusnoy-infektsii-pogibli-pochti-500-chelovek" target="_blank">коронавирусной инфекции</a>. Чиновник не стал отвечать журналистам на вопрос, передается ли коронавирус 2019-nCoV через продукты.
Заместитель министра сельского хозяйства Максим Увайдов заявил, что сокращение поставок продуктов из Китая не приведет к дефициту чеснока, который прогнозируют аналитики Россельхозбанка. По его словам, Россия не собирается запрещать поставки продовольствия из КНР из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Чиновник не стал отвечать журналистам на вопрос, передается ли коронавирус 2019-nCoV через продукты.

Фото в анонсе: Matthew Pilachowski / Unsplash