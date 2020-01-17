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В новое правительство возьмут не всех. Вот кого из министров оставили бы в прошлом читатели «Медузы»

Источник: Meduza
Новый премьер-министр Михаил Мишустин в ближайшее время назначит новых министров — туда могут попасть и те, кто работали в правительстве Дмитрия Медведева, и совершенно новые люди. «Медуза» <a href="https://meduza.io/games/kogo-ni-v-koem-sluchae-nelzya-brat-v-novoe-pravitelstvo" target="_blank">попросила</a> читателей назвать одного из бывших министров, которого они бы ни за что не хотели видеть в новом правительстве. Антирейтинг с большим отрывом возглавили Виталий Мутко и Владимир Мединский.
Новый премьер-министр Михаил Мишустин в ближайшее время назначит новых министров — туда могут попасть и те, кто работали в правительстве Дмитрия Медведева, и совершенно новые люди. «Медуза» попросила читателей назвать одного из бывших министров, которого они бы ни за что не хотели видеть в новом правительстве. Антирейтинг с большим отрывом возглавили Виталий Мутко и Владимир Мединский.