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Кого ни в коем случае нельзя брать в новое правительство? Выберите худшего министра!

Правительство России в полном составе подало в отставку. Дмитрий Медведев, занимавший пост премьер-министра с 2012 года, станет заместителем председателя Совета безопасности (это новая странная должность). Отставка правительства не означает, что все министерские посты обязательно займут новые люди: следующий премьер может снова сделать Владимира Мединского министром культуры, а Веронику Скворцову — министром здравоохранения (или поменять их местами). Считаете, что кто-то из бывших министров и вице-премьеров ни за что не должен попасть в новое правительство? Тогда участвуйте в нашем опросе!

Важно: выбрать — к сожалению или к счастью — можно только одного человека из списка. Ваш выбор, увы, не повлияет на состав нового правительства. А может, и повлияет!

Выбрать!