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Кого РПЦ перестала поминать из-за признания украинской церкви. В одной картинке
14:40, 26 декабря 2019
Источник: Meduza
Священный синод
решил
, что РПЦ больше не будет поминать патриарха Александрийского Феодора в диптихах — списках людей, за которых молятся во время богослужений. Это случилось после того, как патриарх Феодор признал Православную церковь Украины, законность которой РПЦ не признает. Ранее из диптихов РПЦ был исключен патриарх Константинопольский Варфоломей, который и предоставил ПЦУ автокефалию. Это два из четырех наиболее уважаемых православных патриархов, церкви которых — их называют «древними» — существовали еще во времена Римской империи. В диптихе упоминаются предстоятели еще нескольких более молодых церквей, но предстоятель Элладской тоже исключен из него после признания ПЦУ.
Фото в анонсе: Arnd Wiegmann / Reuters / Scanpix / LETA
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