Перейти к материалам
новости

Фигурант «московского дела» Самариддин Раджабов после приговора. Фотография

Источник: Meduza
Суд <a href="https://meduza.io/news/2019/12/24/uchastnika-aktsii-27-iyulya-samariddina-radzhabova-osvobodili-ot-nakazaniya-ego-obvinyali-v-primenenii-nasiliya-k-politseyskim" target="_blank">приговорил</a> фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова к 100 тысячам рублей штрафа, но освободил от наказания, учтя время, которое подсудимый провел в СИЗО. Раджабова освободили из-под стражи в зале суда. Он обвинялся в угрозе применения насилия к представителям власти из-за того, что на акции протеста 27 июля в Москве бросил пластиковую бутылку в сторону полицейских. По версии следствия, Раджабов хотел оказать на них психологическое воздействие. Подсудимый не признал вину. Во время последнего слова он зачитал рэп, где были такие строки: «Я выходил на митинг против беспредела, / Но настоящий беспредел — это „московское дело“».
Суд приговорил фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова к 100 тысячам рублей штрафа, но освободил от наказания, учтя время, которое подсудимый провел в СИЗО. Раджабова освободили из-под стражи в зале суда. Он обвинялся в угрозе применения насилия к представителям власти из-за того, что на акции протеста 27 июля в Москве бросил пластиковую бутылку в сторону полицейских. По версии следствия, Раджабов хотел оказать на них психологическое воздействие. Подсудимый не признал вину. Во время последнего слова он зачитал рэп, где были такие строки: «Я выходил на митинг против беспредела, / Но настоящий беспредел — это „московское дело“».
Евгений Фельдман для «Медузы»