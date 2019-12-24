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Фигурант «московского дела» Самариддин Раджабов после приговора. Фотография
13:56, 24 декабря 2019
Источник: Meduza
Суд
приговорил
фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова к 100 тысячам рублей штрафа, но освободил от наказания, учтя время, которое подсудимый провел в СИЗО. Раджабова освободили из-под стражи в зале суда. Он обвинялся в угрозе применения насилия к представителям власти из-за того, что на акции протеста 27 июля в Москве бросил пластиковую бутылку в сторону полицейских. По версии следствия, Раджабов хотел оказать на них психологическое воздействие. Подсудимый не признал вину. Во время последнего слова он зачитал рэп, где были такие строки: «Я выходил на митинг против беспредела, / Но настоящий беспредел — это „московское дело“».
Евгений Фельдман для «Медузы»
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