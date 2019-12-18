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Как остановить мусорные протесты. У мэра Москвы есть идея

Источник: Meduza
Мэр Москвы Сергей Собянин, <a href="https://youtu.be/UgMr0XPXIMc" target="_blank">выступая</a> перед депутатами Мосгордумы, заявил, что его «очень забавляет», когда люди выступают против строительства мусоросжигающих заводов и мусорных полигонов, в том числе <a href="https://meduza.io/feature/2019/04/12/my-s-eli-povyshenie-pensionnogo-vozrasta-a-pomoyku-proglotit-ne-smogli" target="_blank">в Шиесе</a> в Архангельской области. Собянин заявил, что заводы и полигоны будут не нужны, если мусор на месяц оставить во дворах критиков. В Шиесе, упомянутом Собяниным, с 2018 года протестуют против строительства полигона, куда планировали вывозить мусор из Москвы. В итоге Архангельская область не попала в список регионов России, куда мэрия Москвы <a href="https://meduza.io/news/2019/12/16/vlasti-moskvy-reshili-vyvozit-musor-v-moskovskuyu-kaluzhskuyu-i-vladimirskuyu-oblasti" target="_blank">решила</a> направлять отходы.
Мэр Москвы Сергей Собянин, выступая перед депутатами Мосгордумы, заявил, что его «очень забавляет», когда люди выступают против строительства мусоросжигающих заводов и мусорных полигонов, в том числе в Шиесе в Архангельской области. Собянин заявил, что заводы и полигоны будут не нужны, если мусор на месяц оставить во дворах критиков. В Шиесе, упомянутом Собяниным, с 2018 года протестуют против строительства полигона, куда планировали вывозить мусор из Москвы. В итоге Архангельская область не попала в список регионов России, куда мэрия Москвы решила направлять отходы.

Фото в анонсе: Станислав Красильников / ТАСС / Scanpix / LETA