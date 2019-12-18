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Как остановить мусорные протесты. У мэра Москвы есть идея
11:43, 18 декабря 2019
Источник: Meduza
Мэр Москвы Сергей Собянин,
выступая
перед депутатами Мосгордумы, заявил, что его «очень забавляет», когда люди выступают против строительства мусоросжигающих заводов и мусорных полигонов, в том числе
в Шиесе
в Архангельской области. Собянин заявил, что заводы и полигоны будут не нужны, если мусор на месяц оставить во дворах критиков. В Шиесе, упомянутом Собяниным, с 2018 года протестуют против строительства полигона, куда планировали вывозить мусор из Москвы. В итоге Архангельская область не попала в список регионов России, куда мэрия Москвы
решила
направлять отходы.
Фото в анонсе: Станислав Красильников / ТАСС / Scanpix / LETA
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