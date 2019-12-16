Власти Москвы решили вывозить мусор в Московскую, Калужскую и Владимирскую области

Мэрия Москвы опубликовала на своем сайте проект (.pdf) новой территориальной схемы обращения с отходами в городе на 2020-2029 годы. Первым на это обратил внимание телеграм-канал Trash Economy.

Документ представили на общественное обсуждение в середине ноября, но публичная акция прошла незаметно, отмечают «Ведомости». Замечания на проект перестали принимать 1 декабря, обсуждение завершится 16 декабря.

По прогнозу, за 2020 год в Москве соберут 8,1 миллиона тонн твердых коммунальных отходов, за 2029 год — 8,5 миллиона тонн. Большую часть мусора направят в три региона России: в Московскую, Калужскую и Владимирскую области.

В территориальной схеме не упоминается проект «Шиес» в Архангельской области, против которого местные жители. Неназванный московский чиновник сказал РБК, что Москва может скорректировать схему и включить в нее Шиес, если в регионе согласуют строительство мусорного полигона.

В опубликованном документе сказано, что часть мусора будет отправлена на обработку, еще часть — захоронена. При этом в проекте упоминаются мусороперерабатывающие заводы. Как указывают «Ведомости», сжигать мусор будут на двух действующих заводах в Москве и на четырех заводах в Подмосковье, когда те будут достроены.

Сейчас федеральный закон запрещает приравнивать сжигание мусора к утилизации. 17 декабря Госдума рассмотрит поправки, которые позволят признать сжигание утилизацией. Против этого выступает «Гринпис».

Ранее власти Москвы рассматривали Ярославскую и Костромскую области в качестве мест, куда могут начать вывозить московский мусор, писал в 2018 году в своем расследовании специальный корреспондент «Медузы» Иван Голунов.