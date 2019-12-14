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Акция в поддержку сестер Хачатурян на Патриаршем мосту в Москве. Фотография

Источник: Meduza
В Москве на Патриаршем мосту возле храма Христа Спасителя прошла акция против домашнего насилия и в поддержку сестер Крестины, Ангелины и Марии Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца. Участники развесили на мосту замки с сиреневыми лентами, а также провели одиночные пикеты. Акцию <a href="https://t.me/bbcrussian/7143" target="_blank">посетила</a> участница Pussy Riot Мария Алехина. Подробнее о деле сестер Хачатурян читайте в <a href="https://meduza.io/feature/2019/06/26/vopros-stoyal-tak-ih-zhizn-ili-ego-zhizn-drugih-variantov-ne-bylo" target="_blank">наших</a> <a href="https://meduza.io/feature/2018/08/02/bil-pistoletom-po-golove-i-nogoy-v-zhivot-prinuzhdal-k-seksu" target="_blank">материалах</a>.
В Москве на Патриаршем мосту возле храма Христа Спасителя прошла акция против домашнего насилия и в поддержку сестер Крестины, Ангелины и Марии Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца. Участники развесили на мосту замки с сиреневыми лентами, а также провели одиночные пикеты. Акцию посетила участница Pussy Riot Мария Алехина. Подробнее о деле сестер Хачатурян читайте в наших материалах.
Павел Головкин / AP / Scanpix / LETA