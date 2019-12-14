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Акция в поддержку сестер Хачатурян на Патриаршем мосту в Москве. Фотография
16:34, 14 декабря 2019
Источник: Meduza
В Москве на Патриаршем мосту возле храма Христа Спасителя прошла акция против домашнего насилия и в поддержку сестер Крестины, Ангелины и Марии Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца. Участники развесили на мосту замки с сиреневыми лентами, а также провели одиночные пикеты. Акцию
посетила
участница Pussy Riot Мария Алехина. Подробнее о деле сестер Хачатурян читайте в
наших
материалах
.
Павел Головкин / AP / Scanpix / LETA
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