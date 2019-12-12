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Церемония прощания с Юрием Лужковым. Фотография

Источник: Meduza
В Москве в храме Христа Спасителя 12 декабря прошла церемония <a href="https://meduza.io/feature/2019/12/10/lomal-i-stroil-oshibalsya-i-ispravlyal" target="_blank">прощания с Юрием Лужковым</a>, занимавшим пост мэра Москвы с 1992 по 2010 годы. Проститься с Лужковым пришел, в числе прочих, президент РФ Владимир Путин. Он лично выразил соболезнования семье Лужкова — вдове Елене Батуриной (в центре), дочерям Елене (слева) и Ольге (справа). Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.
В Москве в храме Христа Спасителя 12 декабря прошла церемония прощания с Юрием Лужковым, занимавшим пост мэра Москвы с 1992 по 2010 годы. Проститься с Лужковым пришел, в числе прочих, президент РФ Владимир Путин. Он лично выразил соболезнования семье Лужкова — вдове Елене Батуриной (в центре), дочерям Елене (слева) и Ольге (справа). Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.
Сергей Бобылев / ТАСС / Scanpix / LETA