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Церемония прощания с Юрием Лужковым. Фотография
10:47, 12 декабря 2019
Источник: Meduza
В Москве в храме Христа Спасителя 12 декабря прошла церемония
прощания с Юрием Лужковым
, занимавшим пост мэра Москвы с 1992 по 2010 годы. Проститься с Лужковым пришел, в числе прочих, президент РФ Владимир Путин. Он лично выразил соболезнования семье Лужкова — вдове Елене Батуриной (в центре), дочерям Елене (слева) и Ольге (справа). Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.
Сергей Бобылев / ТАСС / Scanpix / LETA
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