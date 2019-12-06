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Суд назначил Владимиру Емельянову два года условно. Фотография
13:37, 6 декабря 2019
Источник: Meduza
Обвиняемый по «московскому делу» Владимир Емельянов приговорен к двум годам условно. Прокуратура просила для него четыре года колонии. 6 декабря
уже вынесены
четыре приговора по «московскому делу», оглашение еще трех приговоров назначено на вечер.
Евгений Фельдман для «Медузы»
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