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Суд назначил Владимиру Емельянову два года условно. Фотография

Источник: Meduza
Обвиняемый по «московскому делу» Владимир Емельянов приговорен к двум годам условно. Прокуратура просила для него четыре года колонии. 6 декабря <a href="https://meduza.io/short/2019/12/06/novaya-volna-prigovorov-po-moskovskomu-delu-v-odnoy-kartinke" target="_blank">уже вынесены</a> четыре приговора по «московскому делу», оглашение еще трех приговоров назначено на вечер.
Обвиняемый по «московскому делу» Владимир Емельянов приговорен к двум годам условно. Прокуратура просила для него четыре года колонии. 6 декабря уже вынесены четыре приговора по «московскому делу», оглашение еще трех приговоров назначено на вечер.
Евгений Фельдман для «Медузы»